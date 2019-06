Cina: presidente Xi Jinping si recherà in visita in Corea del Nord

Presidente Cina Xi Jinping visita Corea – Il presidente della Cina Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Corea del Nord dal 20 al 21 giugno su invito di Kim Jong Un, presidente del Paese nordcoreano.

Lo ha annunciato questa mattina Hu Zhaoming, portavoce del Dipartimento Internazionale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese.

Si tratta del primo viaggio a Pyongyang del Capo di Stato cinese.

Al contrario, Kim Jong Un si era già recato in visita in Cina nell’aprile del 2018 in quello che era stato il primo viaggio all’esterno del leader nordcoreano da quando aveva preso il potere nel 2011.

I due Paesi, che confinano e che da tempo hanno intrapreso una cooperazione economica, nell’aprile del 2019 hanno inaugurato un ponte, i cui lavoro di costruzione sono cominciati nel 2016, che collega le città di Jìan e Manpo e attraversa il fiume Yalu al confine tra i due Paesi.

L’opera è stata inaugurata in occasione del settantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Cina e Corea del Nord, che ricorre nel prossimo mese di ottobre.

La visita di Xi Jinping servirà a rafforzare ancora di più i rapporti tra i due Paesi.