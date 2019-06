Pamela Prati matrimonio | Avvocato | Live non è la D’Urso | Soldi

Pamela Prati matrimonio – Adesso Pamela Prati deve pagare. A presentarle il conto è Irene Della Rocca, stimata avvocatessa che ha assistito negli ultimi mesi la Prati durante la vicenda del matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone.

L’abbiamo apprezzata in televisione per il suo garbo e la sua professionalità, ma adesso ha deciso di mollare l’ex ballerina del Bagaglino. Che a quanto pare è assistita da Lina Caputo.

I rapporti tra la Della Rocca e la Prati si sarebbero incrinati diverse settimane fa. L”avvocatessa Della Rocca, così, avrebbe deciso di rinunciare al mandato con il quale assisteva l’ex showgirl senza troppo clamore.

Tutto sarebbe accaduto alla vigilia di Live – non è la d’Urso. Secondo i beninformati, infatti, la Della Rocca in un primo momento si sarebbe rifiutata di accompagnare la showgirl a Cologno Monzese ritenendo che non sarebbe stato opportuno scegliere, come strategia difensiva, il clamore mediato della trasmissione di Barbara d’Urso.

Ma la Prati avrebbe chiesto alla Della Rocca di accompagnarla ugualmente a Cologno Monzese, ma in via del tutto eccezionale l’avvocatessa avrebbe accettato di mettersi in aereo da Lamezia Terme per raggiungere gli studi del Biscione dove l’ex showgirl avrebbe dovuto incontrare la d’Urso per una chiacchierata interlocutoria. Senza presentarsi davanti alla telecamere della trasmissione dle mercoledì sera.

Pamela Prati matrimonio | La revoca dell’incarico

La showgirl, però, subito dopo quell’incontro, avrebbe inviato all’avvocatessa una revoca dello stesso mandato a cui Della Rocca aveva già rinunciato. Adesso alla Prati tocca pagare il conto. Quale? Si tratta della parcella che Irene Della Rocca ha presentato alla Prati.

Non conosciamo la somma di quello che dovrà pagare la showgirl, ma da indiscrezioni sembra che la Della Rocca sia abbastanza determinata ad ottenere quanto dovuto per le sue prestazioni professionali.

La Della Rocca, infatti, ha assistito la Prati dal 4 aprile scorso fino al 13 giugno. Viaggi su viaggi, interviste con i giornalisti, carte bollate ed esposti in Procura: tutto questo dopo il polverone sollevato con l’annuncio di Pamela Prati che avrebbe sposato Mark Caltagirone. Inesistente. Siamo al terzo, forse ultimo tempo, della soap che potrebbe andare definitivamente in ferie.