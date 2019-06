Oroscopo settimanale Paolo Fox | Oroscopo Fox settimanale | Oroscopo della settimana | 17 23 giugno 2019 | Previsioni | Classifica

OROSCOPO SETTIMANALE PAOLO FOX 17 23 GIUGNO 2019 – Come ogni settimana, Paolo Fox stila la propria classifica con le previsioni segno per segno. Quali sono i segni fortunati nella settimana dal 17 al 23 giugno 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Il guru degli astrologi pubblica le sue previsioni per l’intero 2019 nel su famoso libro “Oroscopo 2019” edito da Cairo. Ecco cosa ci aspetta per questa nuova settimana che ci porta direttamente all’estate, tenendo conto di tre parametri: amore, lavoro e fortuna.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Previsioni | 17 23 giugn o 2019

Amici dell’Ariete, una settimana in cui dovrete fare particolare attenzione a discussioni familiari che potrebbero essere ancora più accentuate del solito. Attenti anche alle finanze: non spendete oltre le vostre possibilità.

Cari Toro, per questa settimana si prevedono per il vostro segno grandi opportunità a livello lavorativo. Progetti che state portando avanti da tempo finalmente vedranno la luce. State infatti per superare quelle difficoltà economiche che finora vi hanno frenato.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Gemelli

Amici dei Gemelli, un periodo davvero positivo per voi sotto molti punti di vista. Potreste rivivere sensazioni ed emozione che non provavate da tempo e nuovi stimoli per lanciarvi in ambiziosi progetti. Al meglio in particolare l’amore. Approfittatene.

Cari Cancro, per fortuna godete secondo l’oroscopo settimanale di Paolo Fox di un periodo eccellente per quanto riguarda la salute. Approfittatene per rilassarvi, magari con un bel viaggio. A livello sentimentale sarete davvero al top, questo vale sia per i single che per chi vive una storia lunga.

Amici del Leone, l’oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 17 al 23 giugno vi vede tra i segni più fortunati in amore. Dopo un periodo di stasi, finalmente tornare a ruggire! In generale una settimana di piacevoli soddisfazioni.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Vergine

Amici della Vergine, questa settimana dal 17 al 23 giugno vi vede costretti ad affrontare qualche grattacapo all’interno della coppia. Se avete avuto comportamenti poco chiari, il partner potrebbe chiedervene conto. Siate diplomatici.

Una settimana di grande fatica per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Soprattutto martedì potreste perdere la pazienza e litigare con chi vi sta attorno. Non è facile, ma cercate di mantenere la calma.

Amici dello Scorpione, questa è per voi davvero una settimana al top. Benissimo i sentimenti: riuscirete a riconquistare una persona che vi sta a cuore o a conquistare quella che vi piace da tempo se siete single. Datevi da fare.

Oroscopo settimanale Paolo Fox | Sagittario

L’oroscopo settimanale Fox vi vede carichi di impegni e cose da fare. Ultimamente il lavoro vi porta via tutte le energie, ma voi siete disposti a tutto pur di ottenere i vostri obiettivi. Di certo lo stress e la stanchezza non mancheranno.

Cari Capricorno, una settimana questa dal 17 al 23 giugno in cui dovrete tenere d’occhio la vostra salute. Cercate di non esagerare, i troppi impegni vi stanno facendo male. Non affaticatevi più del dovuto.

Amici dell’Acquario, grandi e importanti novità in arrivo in amore. Ottime chance in particolare per chi è single. Se invece siete fidanzati e avete vissuto un periodo di crisi, è il momento di recuperare fiducia.

Cari Pesci, potreste avere dei leggeri malesseri fisici in questa settimana secondo l’oroscopo Fox. Nulla di grave, ma è il caso di non trascurare questi segnali. Riuscirete così a vivere meglio e con maggiore serenità.