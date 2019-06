Oroscopo Paolo Fox 17 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox di oggi, lunedì 17 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2019 | Previsioni

Per i nati sotto il segno dell’Ariete, la giornata partirà molto bene con una grande vitalità che spezza un po’ un periodo di stallo. Alcuni progetti infatti si sono bloccati e state aspettando novità per sapere, di conseguenza, come muovervi.

Settimana importante soprattutto per gli imprenditori e per chi ha un’attività. Per quanto riguarda l’amore, un sentimento nato nelle ultime settimane diventerà subito molto importante e i più motivati passeranno una bellissima estate!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2019 | Gemelli

Venere è entrata nel vostro segno e questa settimana porta una gran vitalità sentimentale. Il meglio della settimana sarà concentrato nelle giornate di giovedì e venerdì, per il resto siate cauti e muovetevi con prudenza!

Stringete i denti ancora un po’. Dal 21 giugno potreste ricevere buone notizie riguardo il lavoro ma manca ancora un po’ di chiarezza. Alcuni stanno iniziando un nuovo percorso professionale e sono in ansia perché temono di non andare bene.

In questo periodo vi sentite molto fieri e orgogliosi di ciò che state facendo e a cui state lavorando, il che vi rende ancor più battaglieri. Vi aspetta una buona settimana con giovedì e venerdì uniche giornate sotto tono. Recupero in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2019 | Vergine

Ormai siete pronti a uno scatto, un’azione che coinvolgerà tutta l’estate e vi regalerà belle soddisfazioni. Dovete solo sbloccare qualche emozione negativa, in particolare chi è sempre troppo critico nei confronti degli altri ma anche di se stesso.

La settimana inizia in maniera abbastanza faticosa, soprattutto per chi si sta cimentando in un nuovo lavoro e sente il peso delle responsabilità.

Cercate di dare più spazio all’amore nella vita quotidiana, ne avete bisogno!

Per voi questa sarà la settimana della rivalsa! Potreste mettere in vendita qualcosa che non vi serve più e liberare dello spazio. Inizio settimana interessante anche per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 giugno 2019 | Sagittario

Giove favorevole al vostro segno vi garantisce una settimana importante e positiva in cui potreste evolvervi e crescere. Assolutamente favoriti i nuovi progetti, dunque dateci dentro.

La Luna nel segno vi regalerà una buona dose di forza. Periodo più tranquillo in amore: la crisi di marzo-aprile è ormai alle spalle, quasi tutte le coppie hanno fatto pace, altre invece hanno messo una pietra sopra un legame inutile e ognuno per la sua strada.

State vivendo una fase di profonda trasformazione e non dovete mai mollare la presa, soprattutto in fatto di denaro. Siete ancora un po’ indecisi su cosa fare, se continuare un progetto o abbandonarlo.

Sta per iniziare una settimana di buoni auspici. In amore invece c’è qualche difficoltà in più, dei problemi da superare. Le due giornate emotivamente più forti saranno sabato 22 e domenica 23.

