Oroscopo di oggi 17 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 17 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di lunedì 17 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi lunedì 17 giugno 2019

Il vostro ottimismo vi incoraggia ad osare in amore. Le vostre mire, se siete ancora in cerca dell’anima gemella, si rivolgono a persone che effettivamente possono ricambiare i vostri sentimenti. Lavoro? In arrivo qualche rimprovero, tenete duro.

Una fase non proprio al top con la persona che avete accanto vi porta a trovare distrazioni altrove. Lavoro? State ragionando su come poter far fruttare una somma di denaro risparmiata che desiderate investire.

Oroscopo di oggi 17 giugno 2019 | Gemelli

Vi scoprite capaci di sedurre cuori indomiti che si rifiutano ai sentimenti. E con le vostre battaglie d’amore riuscite a sciogliere le emozioni più intricate. Vi sono giunti introiti discreti che vi siete meritati dal vostro duro lavoro.

Cari Cancro, avrete la fortuna di assaporare emozioni incancellabili in amore. Sul lavoro godrete di quell’instancabile voglia di produrre, creare, realizzare, mettendovi sempre alla prova.

Avrete voglia di ricominciare da zero. Fuori i rami secchi, fuori le stampelle su cui si reggevano rapporti pericolanti: un’aria nuova, leggera, sbarazzina, vi rigenera il corpo e lo spirito. Fate attenzione allo shopping selvaggio, oggi in agguato: Giove, pur positivo, non vi sorregge con la prudenza.

Oroscopo di oggi 17 giugno 2019 | Vergine

Aprite il cuore all’amore. Date una chance a chi la merita. Lavoro? Oculati come voi della Vergine lo Zodiaco non contempla nessun altro suo segno. Se i vostri figli vogliono questa domenica spendere un po’ tanto, date prova della innata vocazione verginea al risparmio e alla conservazione dei vostri beni.

Avete dubbi sulla natura del vostro rapporto? Non prendete però adesso decisioni avventate di cui potreste pentirvi. Spese impreviste sono arrivate a erodere un po’ dei vostri recenti guadagni, ma, grazie al cielo, la borsa è ancora piena.

Non date peso a sensazioni, presagi, sogni, che vi sono capitati di recente. Urano in angolo contrario può non farvi sentire completamente sereni con la vostra vita emotiva e inserire dubbi sul vostro rapporto o ancora farvi immaginare “svolte del destino” poco piacevoli, specie se siete nati in ottobre.

Oroscopo di oggi 17 giugno 2019 | Sagittario

Nati sotto il segno del Sagittario, vi state preparando a un nuovo incontro con una persona conosciuta da poco e con l’aiuto dei social media. Sentite che questa possibilità potrebbe costituire qualcosa di serio dallo scambio dei messaggi che vi siete trasmessi.

Capricorno, Nettuno vi sorride in modo deciso dal suo trono fondamentale, dal segno d’Acqua dei Pesci. Non vi lasciate frastornare dai dubbi o da pretesti di impegni lavorativi e social – mondani e, piuttosto, sappiate riconoscere, specie se siete ancora in cerca dell’anima gemella, che l’amore vero sta bussando alla vostra porta.

La programmazione futura di un viaggio in un paese lontano, vera meta entusiasmante con chi amate, vi allieta finalmente il cuore. Avete l’animo più sereno in questa giornata di festa, poiché sapete di esservi scrollati di dosso alcune responsabilità anche gravose in ufficio.

Esplode l’ardore sensuale nella stagione più calda dell’anno. Avrete voglia di avvicinamento alla relazione di coppia che mette in moto tutte le vostre energie fisiche, mentali, spirituali.

