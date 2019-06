Oroscopo di domani | 18 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 18 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, martedì 18 giugno 2019:

Oroscopo di domani martedì 18 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, i problemi non mancano e questo vi fa capire che ci sono questioni troppo delicate da chiarire.

Domani la Luna in Capricorno infatti farà di tutto per mettervi il bastone tra le ruote, rendendovi particolarmente di cattivo umore.

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari Toro, chi si è lasciato da poco potrebbe decidere finalmente di voltare pagina e riprendere la propria vita.

per chi vive una relazione, invece, evitate di entrare in competizione con il partner. Al contrario portate avanti insieme i vostri progetti.

LE PREVISIONI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di domani 18 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, domani l’oroscopo vi vede particolarmente curiosi, al punto quasi da diventare ficcanaso e quindi inopportuni.

Il nervosismo non manca: circondatevi delle persone giuste e che vi vogliono veramente bene.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

Cari Cancro, una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno quella di domani 18 giugno 2019.

Attenti dunque a come vi comportate e a ciò che dite: potreste mordere. Siate cauti soprattutto in amore.

Una giornata secondo l’oroscopo di domani alquanto positiva. Le stelle in particolare vi assistono se avere ancora problemi legali da risolvere.

Avete delle idee ambiziose, ma non volate troppo in alto. Potreste farvi male. Fatevi consigliare da qualcuno più realista di voi.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019

Oroscopo di domani 18 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, la Luna in Capricorno vi stimola ad assumere un incarico lavorativo stimolante ma al tempo stesso molto complesso.

Il vostro passato a livello sentimentale vi turba un po’. Voi cercate di andare avanti senza distrazioni e seguendo il vostro cammino.

Amici della Bilancia, i problemi ancora non sono del tutto superati. Per questo dovete ancora lottare. Non mollate.

Per superare le difficoltà quotidiane, stringetevi nelle cure e nell’affetto del partner. Evitate quindi litigi in ambito sentimentali.

Dovete fare un punto della vostra vita e di dove state andando, sia a livello sentimentale che a livello finanziario.

Sul lavoro attenti a chi potrebbe cercare di mettervi il bastone tra le ruote, soprattutto tra i colleghi.

Oroscopo di domani 18 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questa di domani 18 giugno 2019 è sicuramente per voi una giornata molto positiva a livello lavorativo.

Il successo è assicurato, soprattutto per chi vuole avviare nuovi progetti ambiziosi o cambiare vita.

Cari Capricorno, al top in questa giornata gli affari. Può essere domani l’occasione giusta secondo l’oroscopo per avviare nuovi progetti e collaborazioni.

Sul lavoro siete laboriosi, precisi e attenti come pochi.

Amici dell’Acquario, in questa giornata siete particolarmente nervosi e polemici. Cercate di contenervi.

Impegnatevi a non rovinare rapporti importanti. Favorite le nuove conoscenze per ampliare i vostri orizzonti.

Cari Pesci, domani l’oroscopo vi stimolerà a dare il massimo sul lavoro. Sapete essere inarrestabili.

Dovete superare la pigrizia che vi ha caratterizzato ultimamente, fatelo cercando nuovi hobby e con entusiasmo.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 18 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE