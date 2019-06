Michelle Hunziker mare photoshop

Michelle Hunziker pubblica una foto al mare, ma viene subissata da critiche. La showgirl svizzera sta trascorrendo alcuni giorni di relax nella località marina di Varigotti, sulla spiaggia bellissima di Finale Ligure, in provincia di Savona.

Nello scatto si vede Michelle Hunziker intenta a fare un salto. La presentatrice di Striscia la Notizia si vede in una posa al limite dell’acrobatico, a una certa altezza da terra e questo ha inevitabilmente riflettere gli utenti del web.

“Evvaiiiiii! È arrivata l’estate!!! Gioia totale!!!! Scatta un “Jump” per forzaaaaaa!!! Buona estate a tutti!!!”, ha scritto Michelle Hunziker accanto alla foto. In tanti, però, si sono chiesti se quella foto fosse vera. In tanti si sono insospettiti e hanno chiesto spiegazioni alla conduttrice del tg satirico di Canale 5, che, però, non ha ceduto alle pressioni e è rimasta trincerata nel suo silenzio.

Per molti, la Hunziker avrebbe fatto ricorso a un “ritocchino”. Quel salto, secondo gli utenti, sarebbe innaturale, improbabile per chiunque. “O è photoshop o ti sei schiantata sul pattino di salvataggio”, ha scritto qualcuno tra i commenti. “Ma sei appesa con dei fili nascosti come le marionette o hai un reattore?”, si legge in un altro commento. “Ma come fai a stare per aria?”, si è chiesto ancora un utente.

Nei giorni scorsi Michelle è stata al centro dell’attenzione mediatica per via di un’intervista in cui rivela alcuni dettagli della sua vita intima con il marito Tomaos Trussardi. I due si sono sposati nel 2014 e hanno avuto due figlie, Sole e Celeste.

La storia va avanti ormai da anni e a tenerla viva sono due elementi, per la Hunziker: gelosia e litigi. “Camminare insieme non significa che il cielo sopra sia sempre sereno. Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri”, ha rivelato Michelle Hunziker.

