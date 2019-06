Madonna Salvini – Madonna non ha mancato di dire la sua sulla politica italiana e in particolare sul vicepremier leghista Matteo Salvini. Al termine di un’intervista con il “Corriere della Sera“, la popstar americana ha fatto presente che, se l’Italia ha vissuto l’epopea Berlusconi, all’America oggi tocca Donald Trump.

Ma alla domanda del giornalista se fosse interessata a uno scambio con il segretario del Carroccio, la cantante di origini abruzzesi a riposto in maniera diretta: “No, grazie”.

L’impegno politico non è mai mancato nella carriera di Louise Veronica Ciccone e infatti, nel suo ultimo album “Madame X”, ha anche inserito un tributo ai partigiani italiani: in una delle versioni c’è un brano che si intitola ‘Ciao bella’: “È il mio omaggio a ‘Bella ciao’, la canzone dei partigiani. Kimi Djabaté, con cui duetto, canta di essere uno che lotta per la libertà, ecco il legame”.

Madonna inizierà il suo tour mondiale il prossimo 12 settembre ma, al momento non figura alcuna tappa italiana: “Ho chiesto la Scala. Il mio sogno è esibirmi in teatri d’opera, ma non vogliono gente come me”.

Dunque la cantante 61enne, che inaugurerà il suo tour “Madame X” a settembre all’Opera House di New York, Usa, ha ricevuto un secco no dal teatro milanese.

Quanto al nuovo album, i testi avranno tutti una forte connotazione politica perché “il mondo sta andando terribilmente indietro e le persone stanno accumulando troppo odio nei confronti degli immigrati. Il nemico non è mai esterno, ma dentro ognuno di noi”.

