L’Iran: “Entro 10 giorni supereremo il limite consentito di riserve di uranio”

Iran supera limite riserve uranio – L’Iran entro dieci giorni supererà il limite delle riserve di uranio a basso arricchimento consentiti dall’accordo sul nucleare del 2015. Lo ha annunciato oggi il portavoce della Agenzia iraniana per l’Energia atomica, Behrouz Kamalvandi, durante una visita al reattore ad acqua pesante di Arak.

La notizia arriva a pochi giorni dal misterioso attacco a due petroliere nel Golfo dell’Oman, che secondo gli Stati Uniti è stato perpetrato proprio da Teheran.

Trump: “L’Iran è responsabile dell’attacco alle petroliere nel golfo di Oman”

Lo scorso 8 maggio il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato un parziale ritiro dell’accordo sul nucleare, dopo che nel 2018 a sfilarsi dall’intesa era stato il presidente statunitense Donald Trump.

Il 21 maggio il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha spiegato che i negoziati con gli Stati Uniti non riprenderanno finché Trump non mostrerà “rispetto” onorando gli impegni presi nell’ambito dell’accordo sul nucleare.

Teheran ha deciso di non rispettare più le limitazioni sulle riserve di acqua pesante e uranio arricchito precedentemente accettate e in precedenza aveva già riferito di aver quadruplicato la sua produzione di uranio a basso arricchimento (non oltre il 3,67 per cento) utilizzato come combustibile per i reattori nucleari.

L’Iran si ritira in parte dall’accordo sul nucleare

Iran, sale la tensione con gli Stati Uniti: “Non negoziamo sotto costrizione”

Un aumento delle riserve di uranio e acqua pesante era stato certificato anche dall’ultimo rapporto dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) di fine maggio, che però confermava la loro permanenza entro le soglie fissate dal Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa), cioè 202,8 chilogrammi di uranio e 130 tonnellate di acqua pesante.

Secondo il portavoce dell’Agenzia iraniana, l’accrescimento delle riserve di uranio corrisponderà ai “bisogni della nazione”. Teheran “ha bisogno di uranio arricchito al 5 per cento per la sua centrale nucleare di Bushehr e fino al 20 per cento per un reattore a scopi di ricerca scientifica”, ha sostenuto Kamalvandi.

Secondo quanto previsto dall’accordo del 2015, l’Iran può produrre solo uranio a basso arricchimento, cioè entro il limite del 3,67 per cento, e le sue riserve non devono superare la soglia di 202,8 chilogrammi.