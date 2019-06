Ilary Blasi, bufera sui social per la foto panoramica postata su Instagram: ecco perché

Ilary Blasi attico polemica | Ilary Blasi è al centro di una piccola bufera sui social. Motivo: un malinteso generato dall’invidia mal riposta di qualche utente su Instagram.

Di ritorno dalla vacanza in Costa Azzurra in compagnia del marito Francesco Totti, Ilary Blasi ha pubblicato sul suo account Instagram una serie di foto in cui posa su una terrazza con vista mozzafiato sulla Città Eterna.

“Roma mia… quanto sei bella”, scrive l’ex conduttrice del Gf Vip.

Puntuale, arriva il commento di qualche “odiatore da tastiera”, che rinfaccia a Ilary Blasi di possedere un “superattico da 14 milioni di euro”.

Ilary Blasi attico polemica | “Dall’ alto del superattico da 14 milioni di euro stai attenta a non cadere da li”, si legge. In realtà, lo scatto non è stato realizzato a casa di Ilary Blasi, ma, pare, sull’attico dell’Eurosky Tower, su viale Giorgio Ribotta, a Roma.

Il commento infelice ha scatenato le polemiche sull’account della bionda conduttrice. Nel polverone, non è mancato chi ha preso le difese di Ilary Blasi, osservando che il muretto su cui è seduta ricorda più un luogo pubblico che il balcone di una casa.

Intanto, Francesco Totti si appresta alla conferenza stampa che inizierà alle 14 di oggi, lunedì 17 giugno. In questa occasione, il campione della Roma dovrebbe ufficializzare il suo addio definitivo ai giallo-rossi.

La conferenza stampa di Francesco Totti in diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale | As Roma

Ilary Blasi insultata su Instagram, la risposta di francesco Totti mette a tacere l’hater

Tutte le donne di Totti: la madre, Ilary e l’ombra di un’amante

TV, torna Giochi Senza Frontiere: Ilary Blasi alla conduzione dello storico programma

Ilary Blasi come non l’avete mai vista: la conduttrice è a Lourdes vestita da suora | FOTO