L’incredibile gaffe del governo pakistano: la diretta Facebook con il filtro gatto fa il giro del web

Una diretta Facebook decisamente originale, quella del governo pakistano, che ha accidentalmente premuto play impostando il filtro “gatto”. E così migliaia di utenti si sono ritrovati i protagonisti della conferenza addobbati con delle simpatiche orecchie, guaciotte rosa cipria e baffi lunghi.

La diretta con le facce da gatto è durata una manciata di minuti. Abbastanza per essere immortalata da tanti e pronta a superare i confini pakistani per fare il giro del web. Subito dopo, i membri dello staff hanno fatto di tutto per correre ai ripari e, sempre sui social, hanno cercato di mettere una toppa, come riportano i media locali.

Governo Pakistan Facebook filtro gatto | Errore umano

Così su Twitter è apparso un messaggio (in quattro tweet), in cui il governo si scusa e parla di “errore umano”, ribadendo però la volontà di far sì che la politica sia protagonista anche sui social.

“Tutte le azioni necessarie sono state prese per evitare tali incidenti in futuro”, si legge ancora. I social per il governo sono un mezzo importante e veloce per comunicazioni importanti. Ci tiene alla trasparenza, il governo della provincia pakistana del Khyber Pakhtunkhwa ed è per questo che ha deciso di trasmettere in diretta Facebook quella conferenza stampa. Peccato, però, che qualcuno abbia involontariamente reso quel momento particolarmente esilarante a causa di quel filtro decisamente poco serio.

Governo Pakistan Facebook filtro gatto | Web impazzito

Dall’altra parte, però, sicuramente qualcuno si è divertito, tanto che quelle immagini hanno fatto il giro del mondo in poco, costringendo chi di dovere a dare una spiegazione. Ovviamente gli screenshot dei governanti con orecchi e baffi da felini hanno fatto scatenare gli appassionati di meme, che si sono dati da dare per prendere in giro i governanti.

