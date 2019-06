Giucas Casella | Grande Fratello Vip Concorrenti | Pechino Express | Rai | Mediaset

Giucas Casella | Grande Fratello Vip Concorrenti | Pechino Express – Presto potrebbe tornare in televisione. Il colpo di scena è assicurato ogni volta che Giucas Casella decide di scendere in campo rimettendosi in gioco.

Il mentalista più famoso della tv potrebbe essere uno dei super concorrenti del Grande Fratello Vip, che dovrebbe condurre Alfonso Signorini a partire da settembre.

Ma Giucas, arruolato da tempo da Mediaset, pare che abbia avuto due proposte: una dal Biscione, un’altra dalla Rai. Che lo vorrebbe a Pechino Express con la sua fidanzata Valeria. “Preferirei Pechino al Gf Vip e dopo il viaggio potrei, finalmente, sposare la mia storica compagna”, ci racconta Giucas al telefono.

Insomma, Giucas – scoperto da Pippo Baudo quarant’anni fa – potrebbe addormentare con i suoi numeri di ipnosi tutti i concorrenti della casa più spiata d’Italia, se dovesse decidere di iniziare l’avventura con Canale 5. Pare che Giucas stia decidendo le prossime mosse. Intanto si gode un po’ di relax nella sua amata Sicilia.

Negli ultimi tempi lo abbiamo seguito da Barbara D’Urso, dove è stato ospite della prima puntata stagionale di Domenica live mentre su Rai 1 andava in onda la prima puntata di Domenica in con Mara Venier, sua storica amica Mara Venier. Giucas, poi, è stato per ben due volte naufrago in Honduras all’Isola dei famosi. Esperienza chiusa. Naufragata.

L’Isola, da quello che sappiamo, è stato totalmente nelle sue corde con tanto di ricorso all’ipnosi nei momenti più difficili. La Cipriani, compagna di viaggio di Giucas in quel reality, ha approfittato delle “doti magiche” del grande Giucas.

Giucas Casella | Non chiamatelo mago!

A proposito: guai a chiamarlo mago! “Sono un mentalista”, tuona al telefono. Da ragazzino, nel suo paese natale in Sicilia, il parroco del paese pensava che fosse indemoniato. Lui aveva il potere di ipnotizzare animali ed esseri umani.

Baudo, invece, grazie ad una vecchia VHS, si rese conto del suo potere mediatico e lo chiamò subito a Roma. Sede Rai di viale Mazzini. E’ iniziato così il viaggio di Giucas nel mondo dello spettacolo con un successo strepitoso. Che ancora oggi è sotto gli occhi di tutti.