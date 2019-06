Germania Danimarca streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell’Europeo Under 21 2019

ITALIA SPAGNA STREAMING TV – Stasera, lunedì 17 giugno 2019, alle ore 21 alla Dacia Arena di Udine la Germania Under 21 affronta i pari età della Danimarca, gara valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21 2019 che si disputa nel nostro Paese.

Dove vedere Germania Danimarca in tv e in live streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Germania Danimarca in diretta tv | Europeo Under 21 2019

La sfida tra la Germania e la Danimarca sarà trasmessa in diretta tv in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 – in HD – del vostro telecomando).

Previsto un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro.

Calcio d’inizio alle ore 21.

Dove vedere Germania Danimarca in live streaming | Europeo Under 21 2019

La partita sarà tramessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social network, RaiPlay.it.

Germania Danimarca streaming live | Le probabili formazioni | Chi gioca?

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni? Ecco chi dovrebbe scendere in campo dal primo minuto:

GERMANIA (4-2-3-1): Muller; Henrichs, Baumgartl, Tah, Mittelstadt; Dahoud, Maier; Otzunali, Neuhaus, Amiri; Waldschmidt.

A disposizione: Nubel, Schubert, Klostermann, Anton, Uduokhai, Koch, Eggestein, Serdar, Lowen, Nmecha, Richter, Eggestein.

C.t.: Stefan Kuntz.

DANIMARCA (4-3-3): Iversen; Kristensen, Rasmussen, Nelsson, Poulsen; Abildgaard, Jensen, Billing; Skov, Ingvartsen, Bruun Larsen.

A disposizione: Vindhal-Jensen, Olsen, Bager, Pedersen, Maehle, Duelund, Sorensen, Kofod Andersen, Stage, Dreyer, Olsen, Wind.

C.t.: Niels Frederiksen.