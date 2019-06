Fedez, confessione shock: “I medici mi hanno trovato un’anomalia”

Fedez malattia | In uno slancio di umanità e di sincerità, Federico Lucia, in arte Fedez, ha raccontato ai fan su Instagram un episodio difficile della sua vita e l’insegnamento che ne ha tratto.

Consapevole dei pregiudizi che la sua condizione privilegiata spesso gli attira, Fedez ha voluto mettere le mani avanti.

“Oltre a rischiare di essere retorico mi rendo conto che la nostra condizione di privilegio, agli occhi di molti, possa mettere in secondo piano praticamente qualsiasi problema. Credetemi quando vi dico che i soldi non potranno mai essere la panacea di tutti i vostri mali”, esordisce il cantante.

Fedez continua con una confessione: “Mesi fa durante una visita di controllo mi è stata riscontrata “una piccola anomalia” che avrebbe potuto preannunciare un male più grande, di quelli con cui ci devi convivere tutta la vita purtroppo”.

È tutto sotto controllo, tiene a precisare Fedez, che nel post non indica il tipo di anomalia che gli è stata trovata.

“Questo evento però, più che terrorizzarmi mi ha portato ad interrogarmi su una serie di domande riguardanti le priorità della mia vita e su come stessi impiegando parte preponderante del mio tempo”, continua il cantante rap.

Fedez malattia | “E se inizi a farti delle domande, le risposte di solito non tardano ad arrivare. Piano piano ho iniziato ad affrontare le mie giornate con piccolo mantra: “cosa faresti se questa giornata fosse l’ultima della tua vita?”

“Da lì in poi è stato tutto in divenire. Sembra stupido, ma vorrei riuscire a trasmettervi che il vero lusso nella vita è riuscire a ritagliarsi un mese intero da dedicare al proprio figlio. Tutto il resto può essere bellissimo, ma non indispensabile”.

Il rapper conclude su una nota poetica: è bello rincorrere i propri sogni, il successo, i soldi. È bello lavorare tanto e avere degli obiettivi. Ma non c’è niente di più bello, secondo Fedez, che rincorrere un altro essere umano che si ama, come il proprio figlio.

“Ho rincorso i miei sogni, il successo e i soldi e mentirei se vi dicessi che non è stato bello. Ma rincorrere Lello è tutta un’altra storia! Cercate qualcosa (o meglio qualcuno) da rincorrere che vi renda realmente felici e non sarà tempo sprecato.

Scusate l’asciugata”.

Fedez a processo per diffamazione nei confronti della giornalista autrice del libro su Salvini

Fedez contro una deputata del Pd: “Io dovrei parlare con i lavoratori? Il suo partito ha distrutto il paese”