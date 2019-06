Diletta Leotta Francesco Monte | Instagram | Silvia Salemi | Nuova coppia

Diletta Leotta Francesco Monte – La nuova coppia dell’estate? Dimenticate i soliti nomi. Spazio a Diletta Leotta e Francesco Monte. L’ex tronista ed ex di Cecilia Rodriguez starebbe flirtando con la giornalista sportiva di Sky. Per il bel fusto pugliese, adesso, sembra che le faccende di cuore vadano a gonfie vele dopo la rottura con Giulia Salemi. Anche la Leotta è single da poco.

Dalle prime indiscrezioni pare che Monte abbia iniziato a frequentare Diletta Leotta casualmente. Per adesso si tratta soltanto di una spifferata, nulla di più. Ma potremmo ritrovarci di fronte al primo vero gossip dell’estate appena iniziata.

La Leotta è tornata single da poco dopo la storia con Matteo Mammì che è durata 4 anni. Lui è il nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex amministratore delegato di Sky.

Diletta Leotta, ecco chi è la bella conduttrice televisiva ospite oggi a Verissimo

Il dubbio di una love story segretissima tra Monte e la Leotta è nato quando alcuni fan dell’ex gieffino vip hanno notato una Storia Instagram in cui sarebbe stata riconoscibile la voce della Leotta (non inquadrata) in sottofondo. Era davvero lei? Chissà.

“Diletta Leotta di nuovo single”: andrà a vivere da sola a Milano

Diletta Leotta Francesco Monte | Entrambi single da poco

Monte si era innamorato di Giulia Salemi al Gf Vip. La casa è stata galeotta per entrambi. La coppia ha fatto sognare tutti. Ma la loro storia è durata poco. La Salemi in lacrime, poco tempo fa, aveva detto: “Devo riprendere in mano la mia vita”.

Intanto, l’indiscrezione bomba che vedrebbe Monte fare coppia con la Leotta già piace a molti amanti del gossip. Ma c’è un dettaglio che non sfugge ai più attenti: la Leotta per tutta la mattinata di oggi non ha pubblicato nessuna storia su Instagram e Monte – che è sempre molto attivo sui social – ne ha pubblicato soltanto una. Forse si tratta di un depistaggio per allontanare il più possibile le voci su questo nuovo flirt? Il dubbio resta. Ma sullo sfondo c’è quella strana calma piatta sui social. Inaspettata.

Come mai, all’improvviso dopo questa spifferata, i diretti interessati hanno deciso di rallentare l’attività su Instagram? Tutto molto strano. L’ultima foto di Monte è stata pubblicata a Ibiza ed anche la Leotta sembra che si trovi in una località di mare. Forse in Sicilia.

Francesco Monte: la carriera e la vita privata dell’ex tronista, finalista del GF Vip 2018