Comunali Cagliari riconteggio voti | La candidata del centrosinistra alle comunali di Cagliari, Francesca Ghirra, ha chiesto il riconteggio dei voti.

“Chiederemo il riconteggio. Ci sono ottanta voti per il ballottaggio. Serve prudenza per valutare cosa succederà nei prossimi giorni: ci sono milletrecento schede nulle e oltre venti contestate”.

Francesca Ghirra è stata sconfitta da Paolo Truzzu, candidato del centrodestra.

Il centrosinistra è convinto, o almeno spera, che un eventuale riconteggio, porterebbe al ballottaggio, dal momento che Truzzu ha superato la soglia del 50 per cento dei voti – necessaria per la vittoria già al primo turno – per un soffio.

“Il margine sopra il 50% è ulteriormente sceso e stiamo parlando di una sessantina di voti che potrebbero fare la differenza e portare i candidati al ballottaggio”, ha detto l’ex senatore Luciano Uras, referente di Campo progressista.

Il centrosinistra aspetta la proclamazione ufficiale. Ma nel frattempo sarebbe stato già contattato uno staff di avvocati per studiare il da farsi, come riferisce l’Ansa.

“Troppo scarsa la differenza alcune decine di voti, non garantiscono al candidato del centrodestra la tranquillità. Allo stato attuale pensiamo sia utile la prudenza: attendere la proclamazione e la necessaria verifica dei verbali da parte dell’autorità competente mi pare il minimo necessario”.

Comunali Cagliari riconteggio voti | I dati

Paolo Truzzu, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Sardo d’Azione, Unione di Centro, Fortza Paris, Sardegna Forte Riformatori Sardi, Sardegna20Venti, Popolari per Cagliari, Cagliari Civica, ha vinto con 33.933 voti, che corrispondono al 50,12 per cento dei voti.

Francesca Ghirra ha ottenuto 32.351 voti, il 47,78 per cento delle preferenze.

Solo il 2,1 per il terzo sfidante, Angelo Cremone, dei Verdes.

I voti totali sono stati 67.705. La soglia da superare per evitare di ricorrere al ballottaggio era dunque 33.853 voti, cioè 80 in meno di quelli ottenuti da Truzzu.

