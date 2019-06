Chris Martin Dakota Johnson – Chris Martin e Dakota Johnson si sono lasciati dopo due anni d’amore. Secondo le indiscrezioni, la relazione tra i due sarebbe arrivata al capolinea in quanto l’attrice 29enne non si sarebbe sentita pronta ad avere figli al contrario del musicista che spingeva per averne altri.

L’addio risale al mese scorso e, a darne notizia in queste ore, è stato un caro amico del leader dei Coldplay al quotidiano britannico ‘Mirror’: “Chris ha sempre detto di volere più bambini e il prima possibile, ma la carriera di Dakota è decollata e avere figli era l’ultima cosa a cui voleva pensare al momento”.

Una notizia che sorprende in quanto tra i due si era addirittura parlato di matrimonio: “Si è parlato più volte di fidanzamento ma hanno deciso di prendere strade separate, il che è stata una vera sorpresa per tutti”.

L’ultima volta che il cantautore, chitarrista e pianista e la star del film “Cinquanta sfumature” sono stati visti insieme in pubblico risale ormai allo scorso novembre al ristorante Sushi Park di Los Angeles. Il cantante inglese, 42 anni, è l’ex marito di Gwyneth Paltrow da cui ha avuto già due figlie: Apple, 15 anni, e Moses, 13.

Dal canto suo, l‘attrice californiana, 46 anni, si è risposata con l’autore televisivo, regista e produttore televisivo statunitense Brad Falchuk lo scorso ottobre.

