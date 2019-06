In tanti in queste ultime convulse ore nel mondo delle fashion blogger si stanno chiedendo quale sia il rapporto che intercorre tra la regina indiscussa degli influencer Chiara Ferragni e della reginetta emergente Giulia De Lellis.

Le due sono sotto ai riflettori (dei social) per via di una gaffe di cui si è resa protagonista l’influencer di Cremona e che ha visto coinvolta l’altra, l’influencer di Ostia. Il mondo dei social è ancora incredulo per lo scivolone di Chiara Ferragni. Lei che sui social è nata e ha costruito la sua intera carriera ha commesso un errore tanto elementare quanto danno per la sua posizione “sociale”.

La fashion bloggr più famosa d’Italia ha involontariamente fatto pubblicità alla sua “rivale”. È successo in una delle tante stories pubblicate da Chiara Ferragni: tra un selfie e un video del piccolo Leone, l’influencer ha pubblicato la foto di una delle pubblicità della nuova linea beachwear di Giulia De Lellis.

La gaffe di Chiara Ferragni: spunta una strana foto di Giulia De Lellis sul profilo dell’influencer

La storia è rimasta online solo per una manciata di minuti, quanto basta per far sì che i più svelti lo vedessero, facessero uno screenshot e dessero Chiara Ferragni in pasto al web. E così è stato. La storia di Chiara ferragni che promuove un’altra influencer è rimbalzata di sito in sito e continua a far chiacchierare molti.

Anche per la risposta di Giulia De Lellis, che, divertita dalla cosa, non ha potuto che ringraziare la collega. Ma che rapporto c’è tra le due? Non sappiamo molto, perché è molto difficile che Chiara Ferragni parli di altre influencer.

Con i suoi quasi 17 milioni di follower, Chiara Ferragni può fare decisamente a meno di parlare e sparlare degli altri, troppo impegnata a costruire mattoncino su mattoncino il suo impero social. Quindi, prima della gaffe del costume, l’influencer di Cremona non aveva mai tirato in ballo la De Lellis (che di follower ne ha “appena” quattro).

C’è, però, qualche episodio di cui si è resa protagonista proprio la giovane influencer di Ostia. Ad esempio una volta, Giulia De Lellis ha pubblicato un video in cui sembrava palesemente canzonare Chiara Ferragni.

Giulia De Lellis risponde a Chiara Ferragni, dopo la gaffe dell’influencer

È successo un paio di anni fa, a pochi giorni dalla proposta di matrimonio pazzesca che Fedez fece a Chiara sul palco dell’Arena di Verona. In un video pubblicato sui social si vedeva Giulia De Lellis nella hall di una albergo extra lusso di Dubai che si riprende allo specchio, mentre imita la fashion blogger. “Hello guys”, diceva Giulia prendendo in giro la frase che Chiara Ferragni usa spesso per iniziare i suoi video.

Sempre in quello sketch, Giulia De Lellis fingeva di perdere il fidanzato perché troppo presa da uno shooting fotografico e un post su Instagram. Ma non è quella l’unica volta in cui la 26enne prendeva di mira la Ferragni. In un’altra occasione De Lellis, durante un’intervista, si discosta dal tipo di “influencer” che è Chiara Ferragni.

“No, non voglio diventare come lei, ma qualcosa di più”, diceva in quell’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello lanciando l’ennesima frecciatina a Chiara Ferragni.