Chiara Ferragni Giulia De Lellis gaffe risposta

Chiara Ferragni scivola sui social e promuove il prodotto di una sua “rivale”. Giulia De Lellis è diventata inconsapevole protagonista della pubblicità della fashion blogger più famosa d’Italia. In una delle sue decine di stories su Instagram, l’influencer di Cremona ha cercato di promuovere la sua nuova linea di costumi, finendo per dare visibilità a quella della De Lellis.

Lei, Giulia, ha commentato la vicenda. Tra le due non c’è astio, ma di certo Chiara Ferragni non si sognerebbe mai di fare pubblicità gratuitamente a una linea di costumi da bagno di un’altra casa. A maggior ragione se è proprio in questi giorni che l’imprenditrice digitale si sta spendendo per il lancio della sua di linea di beachwear.

Insomma, una gaffe a tutti gli effetti, a cui la De Lellis non si è sottratta. La giovanissima influencer ha risposto “indirettamente” a Chiara Ferragni e l’ha fatto sotto al post di Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia.

Chiara Ferragni Giulia De Lellis gaffe risposta | La frecciatina di Dandolo

Dandolo ha pubblicato lo screenshot dello scivolone della Ferragni su Instagram e accanto ha scritto: “Signora Chiara Ferragni, ma cosa mi combina? Fa pubblicità alla mia adoratissima Giulietta? Signora Fedez stia più attenta, La vedo un po’ distratta! Forse è il caldo! 😅😂! La mia amata Giulia De Lellis ora grazie alla sua gaffe farà vendere ancora più costumi a sto marchio!”.

Chiara Ferragni Giulia De Lellis gaffe risposta | La risposta di Giulia De Lellis

Tirata in ballo dal giornalista di Dagospia, De Lellis. 23 anni, ha risposto proprio sotto al post: “Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto.. e se così fosse, grazie Chiara”.

Che Chiara Ferragni abbia “volutamente” promosso la linea da bagno della giovane collega influencer pare poco probabile, ma intanto sognare non costa nulla. Sicuramente in modo inconsapevole Ferragni ha fatto un bel favore alla De Lellis. I quattro milioni di follower della giovane promessa dei social, dopo questo scivolone, sono destinati ad aumentare. E chissà che non arriveranno ai quasi 17 della sua “promotrice”.

