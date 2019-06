La gaffe di Chiara Ferragni: spunta una strana foto di Giulia De Lellis sul profilo dell’influencer

Chiara Ferragni Giulia De Lellis gaffe | Quando, come nel caso di Chiara Ferragni, si postano decine di foto al giorno sui social, può capitare di incappare in qualche gaffe, ad esempio pubblicando per sbaglio l’immagine sbagliata.

È proprio quello che è accaduto sabato 15 giugno all’imprenditrice digitale più famosa d’Italia. Fra le Storie su Instagram della moglie di Fedez è apparsa- solo per pochi minuti- una campagna promozionale della “rivale” Giulia De Lellis.

La fashion blogger romana è testimonial di Bikini Lovers, una marca di costumi da bagno femminili. Probabilmente per errore, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui si vede la pubblicità di Giulia De Lellis per Bikini Lovers.

L'”autogoal” della bionda fashion blogger non è passato inosservato. Benché la gaffe sia rimasta online solo per qualche minuto, è stata prontamente individuata e immortalata dal Alberto Dandolo, giornalista per Dagospia.

Chiara Ferragni Giulia De Lellis gaffe | “Quando posti per errore l’unica immagine che ti sei imposto di cestinare”, scrive il giornalista celebre per gli scoop sulle star.

“Signora Chiara Ferragni ma cosa mi combina? Fa pubblicità alla mia adoratissima Giulietta? Signora Fedez stia più attenta. La vedo un po’ distratta! Forse è il caldo. La mia amata Giulia de Lellis ora grazie alla sua gaffe farà vendere ancora più costumi a sto marchio!”, conclude scherzosamente Dandolo, che, taggando entrambe le influencer, aveva probabilmente intenzione di metterle in contatto.

E infatti, la risposta di Giulia De Lellis non si è fatta attendere. Sempre via Instagram, l’ex corteggiatrice di Andrea Damante a Uomini e Donne ha commentato così il la gaffe di Chiara Ferragni: “Io ho apprezzato molto, magari è stato voluto.. e se così fosse grazie Chiara”.

Fra le due influencer, entrambe di successo, sembra dunque regnare un clima di Fair Play.

