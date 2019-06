Battesimo Archie Regina assente

Harry e Meghan torneranno nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, dove si sono sposati un anno fa, ma stavolta il protagonista sarà Archie. Il piccolo, infatti, verrà battezzato proprio nella chiesa in cui mamma e papà si sono dichiarati amore eterno.

Il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, primogenito del duca e della duchessa di Sussex verrà battezzato a luglio, ma ci sarà una grande assente. Si tratta della bisnonna: la regina Elisabetta II non presenzierà alla cerimonia e la motivazione è che Sua Maestà aveva già preso altri impegni per quel giorno.

Battesimo Archie Regina assente | Gli impegni precedenti

E gli impegni della Regina, si sa, non sono prorogabili. Sebbene qualcuno possa leggere l’evento come un vero e proprio sgarbo ai danni dell’amato nipote Harry e soprattutto della moglie Meghan, la verità è un’altra. Non è di certo una novità che uno dei reali “salti” una celebrazione ufficiale come quella del battesimo.

Sempre la Regina Elisabetta nel 2018 non ha presenziato a un altro battesimo, quello del piccolo Louis, l’ultimo dei tre figli dell’altro nipote William e della moglie Kate. D’altronde gli impegni dei reali vengono fissati mesi e mesi prima in agenda e spostarli – anche se per occasioni davvero importanti – diventa impossibile.

Battesimo Archie Regina assente | Chi ci sarà

Intanto confermano la loro presenza i nonni, Carlo e Camilla, ma anche gli zii e i cuginetti: William e Kate a luglio entreranno nella Cappella di San Giorgio per il battesimo dell’ultimo arrivato della Royal Family, insieme ai loro tre bambini, George, Charlotte e Louis.

Anche la nonna materna sarà presente al battesimo del nipotino Archie. Doria Ragland è tornata negli Stati Uniti proprio negli ultimi giorni, ma durante il parto e nei giorni successivi ha assistito la figlia Meghan Markle, aiutandola.

Battesimo Archie Regina assente | La nuova foto di Archie

Intanto i sudditi (e i fan) del piccolo Archie hanno potuto ammirare una nuova foto del bambino. Sull’account Instagram ufficiale dei duchi di Sussex è comparsa un nuovo commovente scatto dell’ultimo arrivato di Buckingham Palace. La foto, dolcissima, ritrae il piccolo – nato lo scorso 6 maggio – tra le mani forti del papà.

