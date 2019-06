APPUNTAMENTO AL PARCO TRAMA – Appuntamento al parco è un film di Joel Hopkins arrivato nelle sale internazionali nel 2017.

Dopo due anni, il film ispirato alla storia vera di Harry the Hermit arriva in prima serata su Rai 1.

Di cosa parla Appuntamento al parco? E qual è la storia vera che si cela dietro la trama? Vediamolo insieme.

Appuntamento al Parco trama | Di cosa parla

Nonostante le sue origini americane, Emily Walters è un’anziana vedova che vive nel sobborgo londinese (precisamente a Hampstead).

Emily ha qualche problema economico, la sua situazione finanziaria è pressoché che precaria anche a causa del defunto marito che, come eredità, le ha lasciato soltanto guai da risolvere; del resto, anche quando era in vita non faceva che tradirla. Suo figlio Philip è preoccupato per lei e la spinge a correre ai ripari ed ecco che entra in gioco l’amica Fiona.

Quest’ultima vorrebbe spingere Emily tra le braccia di James Smythe, un commercialista che inizia a corteggiarla seppur senza successo.

La vita di Emily viene scossa un giorno da un episodio di violenza. La donna assiste a un’aggressione: un gruppo di teppisti picchia Donald Horner, un senzatetto che vive in una buffa costruzione abusiva al limite del parco di Hampstead.

Donald vive da ormai vent’anni su quel pezzo di terreno pubblico, una vita allo stato brado senza luce né acqua e dalla quale cerca di trarre sempre il meglio, approfittando del laghetto per fare il bagno e per pescare.

Donald è diffidente e non apprezza l’aiuto di Emily in un primo momento, ma la vicinanza di questa donna lo aiuta ad affrontare al meglio la giornata e cerca di mostrarle il suo punto di vista della vita.

Un equilibrio pronto a rompersi perché un gruppo di cittadini – di cui fa parte anche l’amica di Emily, Fiona – ha intenzione di sfrattare il senzatetto dalla sua abitazione abusiva per permettere la costruzione di un condominio.

Emily decide di difenderlo a tutti i costi ed è stando dalla sua parte che nasce una relazione sentimentale.

Appuntamento al parco trama | La storia vera

Appuntamento al parco è tratto da una storia vera. Il personaggio di Donald richiama a Harry Hallowes, eccentrico irlandese divenuto protagonista di un’epica battaglia legale. Otto metri quadrati senza acqua, luce o gas: quel fazzoletto di terra è stata la sua casa per trent’anni, un’abitazione abusiva nel quartiere più nobile della capitale inglese al punto che Harry è stato ribattezzato “il senzatetto più ricco di Londra”.

Harry è venuto a mancare nel febbraio 2016 quando aveva 88 anni. La sua vita è stato un continuo girare: abbandonata l’Irlanda, è finito in Australia e poi in Nuova Zelanda, dopodiché tornato in Gran Bretagna ha iniziato ad avvertire qualche difficoltà a trovare lavoro. Harry è stato sfrattato dall’appartamento che il comune gli aveva assegnato ed è finito nel giardino di Athlone House, all’interno di una villa acquisita poi da un miliardario soltanto 20 anni dopo. A quei tempi, per la legge britannica (secondo la quale ne bastano dieci per essere riconosciuto come proprietario), era impossibile mandarlo via.

