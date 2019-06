APPUNTAMENTO AL PARCO STREAMING – Appuntamento al parco è un film del 2017. La produzione è stata avviata nel 2015 prendendo come protagonisti Diane Keaton e Brendan Gleeson, ai quali poi si sono uniti Lesley Manville, James Norton, Jason Watkins e Simon Callow.

Tutto quello che c’è da sapere su Appuntamento al parco

Di cosa parla Appuntamento al parco? Donald è un senzatetto che ha costruito una piccola casupola abusiva nel parco di Hampstead, un’abitazione su suolo pubblico che gli creerà qualche problema legale. Per fortuna dalla sua parte c’è Emily, una vedova di origini americane che vuole aiutarlo nella sua battaglia e finisce per instaurarci un rapporto sentimentale. Nonostante la storia d’amore, la storia di Donald si rifà a quella realmente accaduta di Harry Hallowes, un uomo che per trent’anni ha vissuto allo stato brado senza luce, acqua né gas su un fazzoletto di terra inglese.

La trama al completo di Appuntamento al parco

Ma dove vedere Appuntamento al parco in tv? E in streaming?

Appuntamento al parco streaming | Dove vedere in tv

Appuntamento al parco va in onda in prima serata su Rai 1. Lunedì 17 giugno 2019 infatti la Rai trasmesse una nuova commedia per intrattenere il suo pubblico più fedele che anche d’estate cerca qualcosa da guardare sul piccolo schermo.

Rai 1 è disponibile al primo tasto del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece ha un abbonamento alla pay-tv di Sky, può sintonizzarsi sul canale 101.

Il cast di Appuntamento al parco

Appuntamento al parco streaming | Dove vedere in diretta

Volete guardare Appuntamento al parco in diretta streaming tramite smartphone, tablet e pc? Niente paura, la Rai ha pensato a tutto. RaiPlay è la piattaforma che mette a disposizione dell’utente in modo del tutto gratuito i propri contenuti. Tutto quello che dovete fare è sintonizzarvi su RaiPlay e selezionare il vostro programma d’interesse.

Se volete recuperare poi Appuntamento al parco in un secondo momento dalla messa in onda, potete farlo grazie alla funzione on demand.