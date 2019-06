APPUNTAMENTO AL PARCO FILM – In lingua originale è intitolato Hampstead, mentre in italiano è conosciuto come Appuntamento al parco. Il film è datato 2017 ed è diretto da Joel Hopkins, regista britannico conosciuto per film come Oggi è già domani e Colpo d’amore.

Appuntamento al parco è ispirato a una storia vera, quella del senzatetto “Harry the Hermit”.

Appuntamento al parco film | Trama | Trailer

Donald Horner è un senzatetto, un uomo selvaggio e scostante che da anni risiede nel parco pubblico di Hampstead (Londra). Ha costruito un’abitazione improvvisata fatta di travi e tendoni, nascosta tra gli arbusti, approfittando del laghetto per fare il bagno o andare a pesca.

Un giorno incontra Emily Walters, una vedova americana che interrompe la sua goffa routine tra i boschetti inglesi. Donald è diffidente all’inizio, ma lentamente si apre e coinvolge Emily nella sua visione stravagante della società, maturando sentimenti d’amicizia e fiducia che da tempo non provava più.

La trama al completo di Appuntamento al parco

Appuntamento al parco film | Cast

Chi fa parte del cast di Appuntamento al parco? Partiamo dalla protagonista, Diane Keaton che interpreta l’anziana vedova Emily Walters. La Keaton ha recitato ne Il Padrino e in Io e Annie che l’è valso il premio Oscar alla migliore attrice (1978).

Brendan Gleeson invece interpreta Donald Horner, un uomo che vive allo stato brado nel cuore di un parco inglese. Gleeson è conosciuto per aver recitato in ben settanta film a partire dagli anni ’90; tra i film più gettonati ricordiamo Cuore impavido, Mission: Impossible II, Troy e Harry Potter.

James Norton interpreta Philip, mentre Jason Watkins interpreta James Smythe. Lesley Manville è Fiona, mentre Simon Callow interpreta Il giudice, infine Hugh Skinner interpreta Erik.

Il cast di Appuntamento al parco

Appuntamento al parco film | Storia vera

Appuntamento al parco è ispirato alla storia vera di Harry Hallowes, l’inquilino di una baracca a confine con il parco di Hampstead Heath (Londra). Harry era definito il senzatetto più ricco di Londra.

Il film del 2017 esplora la battaglia legale che ha coinvolto l’uomo poiché ha occupato per quasi trent’anni quel pezzo di terra in maniera primitiva (senza luce o acqua) e che reclama come casa propria.

Appuntamento al parco film | Streaming

Dove vedere Appuntamento al parco? Il film va in onda lunedì 17 giugno 2019 su Rai 1 in prima serata. Potete trovare Rai 1 al primo canale del digitale terrestre, se invece volete seguire l’evento in diretta streaming potete sintonizzarvi su RaiPlay.

Dove vedere in tv e streaming Appuntamento al parco