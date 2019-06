APPUNTAMENTO AL PARCO CAST – Prendete Diane Keaton e mettetela in una nuova commedia diretta da Joel Hopkins e avrete Appuntamento al parco.

La pellicola è arrivata nelle sale il 2017 e dopo due anni è approdata anche in prima serata su Rai 1.

Tutto quello che c’è da sapere su Appuntamento al parco

Di cosa parla Appuntamento al parco? Il film vede protagonista Emily, un’anziana vedova che s’imbatte nel senzatetto Donald, un uomo schivo che vive allo stato brado da oltre vent’anni e ha occupato abusivamente un fazzoletto di territorio al confine con il parco di Hampstead.

L’incontro tra i due porterà alla nascita di una storia d’amore e a una battaglia legale, perché i cittadini inglesi vorranno cacciare via Donald ed Emily deciderà di stare al suo fianco.

Ma chi fa parte del cast di Appuntamento al parco? Quali sono i protagonisti?

Vediamolo insieme.

Appuntamento al parco cast | Attori e personaggi

Protagonista della pellicola è Donald Horner, un personaggio ispirato alla storia vera di Harry The Hermit (o meglio Harry Hallowes) ed è interpretato da Brendan Gleeson. Dall’inizio della sua carriera, Gleeson può contare su oltre settanta film ed è ricordato per i suoi ruoli in Harry Potter, Mission Impossible II, Troy, Braveheart – Cuore impavido, Calvario, The General e Un poliziotto da happy hour.

Al suo fianco recita Diane Keaton nelle vesti di Emily. La Keaton ha vinto il premio Oscar nel 1978 con il film Io e Annie, ma ha recitato in alte altre pellicole come In cerca di Mr Goodbar, Reds, La stanza di marvin e Tutto può succedere.

La trama al completo di Appuntamento al parco

In più nel cast abbiamo James Norton che interpreta Philip, mentre Jason Watkins interpreta James Smythe. Lesley Manville è Fiona, mentre Simon Callow interpreta Il giudice, infine Hugh Skinner interpreta Erik.

Appuntamento al parco vi aspetta lunedì 17 giugno 2019 in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming Appuntamento al parco