Lei 83enne, lui sindrome di Asperger: “Innamoratissimi, facciamo ancora ottimo sesso”

Anziana sesso asperger | Pensionata e innamoratissima. Edna ha 83 anni ed è sposata e follemente innamorata di un uomo di 39 anni più giovane di lei.

44enne, Simon ha conosciuto Edna più di 14 anni fa: “amore a prima vista”, dicono entrambi.

In un’intervista al tabloid britannico The Sun, i due parlano apertamente del loro amore e della loro vita sessuale, che è più attiva che mai.

“Abbiamo ancora una vita sessuale completa in camera da letto come ogni altra coppia innamorata”, racconta l’83enne.

“Ci fermiamo anche spesso per strada per darci un bel bacio, perché non mi pesa ciò che potrebbero pensare gli altri”.

Anziana sesso asperger | Insieme da ben 14 anni, Edna e Simon spiegano di non provare alcuna vergogna per la loro unione. Dopo tutti questi anni, racconta lei, l’attrazione è ancora molto forte. Fra toccatine rubate al supermercato e sguardi languidi per strada, Edna e Simon sperimentano ancora la cosiddetta “chimica” dei primi tempi.

Affetto da sindrome di Asperger, Simon ha raccontato di essersi innamorato di Edna a prima vista. Al tempo, lui aveva 28 anni e non era mai stato con una donna. È stata quindi Edna, con i suoi 39 anni più di lui, a fargli scoprire l’universo femminile.

Da quattro anni, Simon soffre di una forma diabetica di tipo 2. A causa della sua malattia, ha dovuto subite un trapianto di rene. Ed Edna no lo ha mai abbandonato.

“Ci supportiamo l’un l’altra e ci amiamo alla follia, la vita non potrebbe essere migliore. Il nostro amore non fa che crescere con il tempo”, conclude lei.

