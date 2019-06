Terremoto oggi Udine | 16 giugno 2019 | Terremoto oggi Friuli Venezia Giulia | Scossa | Magnitudo | Epicentro

TERREMOTO OGGI UDINE FRIULI VENEZIA GIULIA – Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato oggi in Friuli Venezia Giulia. Le scosse sono state avvertite soprattutto in provincia di Udine. L’epicentro è stato indicato dall’Ingv (l’Istituto nazionale geofisica e vulanologia) a circa 1 km ad Ovest da Tolmezzo, in provincia di Udine. La scossa è stata registrata precisamente alle 15.40. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Ne dà notizia il sito Ingv.

La scossa avvertita oggi ad Udine con epicentro a Tolmezzo è l’ultima di una serie. Anche nei giorni scorsi infatti ci sono stati eventi sismici nella stessa zona. Ieri, sabato 15 giugno, poco dopo le ore 6 del mattino, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter con epicentro ancora a Tolmezzo.

