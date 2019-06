Stasera in tv | 16 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 16 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 16 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TG1

20:35 – Bologna. Calcio. Nazionale U21: Campionati Europei Italia 2019 Italia – Spagna

Su Rai 1 stasera va in onda la partita d’esordio dell’Italia Under 21 all’Europeo di categoria che si disputa nel nostro Paese. A Bologna gli azzurrini di Gigi Di Biagio sfidano i pari età della Spagna. Una finale anticipata. Una sfida da non peredere

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. L’ultimo legame

21:50 – Elementary – Il laccio della morte – Resti quel che resti

Su Rai 2 questa sera il telefilm Elementary. Previsti due episodi: Il laccio della morte e Resti quel che resti.

Trama: la serie è basata su una rilettura in chiave moderna del personaggio di Sherlock Holmes di sir Arthur Conan Doyle, riambientando a New York le indagini del celebre detective, interpretato da Jonny Lee Miller con Lucy Liu nei panni della versione femminile di Watson.

Stasera in tv 16 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:40 – Report

22:30 – Ieri e oggi *Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello*

Questa sera su Rai 3 va in onda Report eccezionalmente di domenica alle 20.40, con una puntata in cui, pochi giorni dopo l’arresto, torna a occuparsi della vicenda che coinvolge Paolo Arata, esperto nel campo energetico ex Forza Italia e ora vicino alla Lega, accusato di essere in affari con il re dell’eolico Vito Nicastri, accusato dai magistrati di essere il finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE # I MIGLIORI MESI DELLA MIA VITA

00:12 – ROBA DA RICCHI

Su Rete 4 va in onda la Repubblica delle Donne: un programma di Piero Chiambretti dedicato all’universo femminile, un omaggio chiaro e semplice alle donne con lo stile sempre scanzonato del celebre conduttore.

Stasera in tv 16 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – RIASSUNTO – LONTANO DA TE

21:24 – LONTANO DA TE – 1aTV

Su Canale 5 spazio a Lontano da Te, una nuova fiction alla sua seconda puntata. La trama? Bice (Pamela Villoresi), la madre di Massimo (Alessandro Tiberi), rientra a Roma in compagnia di un giovane amante Enzo (Fabio La Fata). Per il figlio e’ un brutto colpo e fa di tutto per ostacolare la relazione. Parallelamente a Siviglia Rosario (Rosario Pardo), la madre di Candela (Megan Montaner) si innamora di Annibale (Juan Fernandez), all’apparenza un tipo molto interessante. Ma solo grazie ai consigli della visione, Candela riesce a scoprire che costui e’ un truffatore.

Guida tv 16 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:26 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL TROFEO

21:20 – CATWOMAN

Su Italia 1 questa sera Catwoman. La scienziata di una compagnia di prodotti cosmetici Patience Prince (Halle Berry) si trasforma di notte nella misteriosa Catwoman alla ricerca dell’assassino di suo padre. Lo troverà nella persona della sua maligna direttrice (Sharon Stone).

Il trailer:

Programmi tv 16 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Non è l’arena – Best

Questa sera su La7 arriva Non è l’Arena – Best. Il meglio della stagione del programma tv condotto da Massimo Giletti che ha fatto il pieno di ascolti.

Stasera in tv 16 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Italia’s Got Talent – Best Of

Su Tv 8 questa sera va in onda il meglio di Italia’s Got Talent, il programma targato Sky che ha fatto conoscere al pubblico tantissimi artisti.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gli incredibili 2

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arrivano Gli Incredibili. Il secondo capitolo del film d’animazione firmato Disney.

Trama: tutti i riflettori sono puntati su Helen, mentre Bob rimane a casa con Violetta e Dash per affrontare le imprese quotidiane di una vita normale. Sarà un cambiamento difficile per tutti, soprattutto perchè la famiglia è ancora ignara dei superpoteri del piccolo Jack-Jack. Quando un nuovo cattivo ordirà un piano malefico e geniale, tutti i membri della famiglia insieme a Frozone dovranno unire nuovamente le forze, più facile a dirsi che a farsi, anche se sono tutti Incredibili.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

20,45 – La giovane Italia: Mandragora

21.00 – Bundesliga: il meglio della stagione

Su Sky Sport Uno stasera il meglio della stagione del campionato tedesco.

Programmi tv 16 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Mondiali:

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Giamaica-Italia (replica)

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera la replica di Giamaica-Italia

Stasera in tv 16 giugno | Sky Uno

20:45 – Mollo tutto e cambio vita

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Sky Uno due nuovi episodi di Bruno Barbieri – 4 Hotel, il programma condotto dallo chef Bruno Barbieri che testa in prima persona gli alberghi del nostro Paese.