Illusione ottica: le sfere sembrano colorate, ma in realtà sono tutte marroni. Ecco come vederle

Sfere marroni illusione ottica – Il tweet virale è stato scritto dal professor David G. Novick, accademico dell’Università del Texas a El Paso, dove è titolare della cattedra di Engineering Education and Leadership: il canale social del docente è pieno di immagini illusorie dove si gioca sul ruolo del colore digitale e su come il nostro cervello elabora le foto proposte.

Un esempio è rappresentato dall’immagine presa in considerazione, molto apprezzata anche da altri accademici come il professor Chaz Firestone che ha repostato il tweet in questione.

Sfere marroni illusione ottica

Provando a ingrandire l’immagine, effettivamente, si nota come le sfere che dapprima sembravano tutte di colori diversi, sono, in realtà, tutte dello stesso colore.

Provare per credere: anche se, dalle prove effettuate dagli utenti Twitter, sembra che “non c’è trucco non c’è inganno“, ma è solo scienza.

