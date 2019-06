Risultati elezioni comunali Sassari 2019 | Chi ha vinto | Vincitore

Risultati elezioni comunali Sassari 2019 | Oggi, domenica 16 giugno, i cittadini di Sassari sono stati chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale.

Ha votato il 54,8 per cento degli aventi diritto, a fronte del 63,8 per cento della precedente tornata elettorale [qui i dati sull’affluenza alle comunali sarde].

È la quarta volta che i cittadini nel capoluogo sardo sono chiamati alle urne dall’inizio del 2019, tra elezioni suppletive alla Camera, regionali, europee e oggi amministrative.

Ma chi ha vinto il primo turno delle elezioni comunali Sassari 2019? Chi sarà il successore di Massimo Zedda, che si era dimesso dopo l’elezione al ruolo di consigliere regionale?

Comunali Sassari chi ha vinto

Qui di seguito i risultati elezioni comunali Sassari 2019, non appena verranno resi noti dal ministero dell’Interno.

Risultati elezioni comunali Sassari 2019 | Chi erano i candidati

A contendersi la poltrona di primo cittadino di Sassari erano in 7:

• Mariano Brianda, candidato di centrosinistra, sostenuto dalle liste Pd, Campo Progressista, Italia in Comune, Futuro in Comune, Sassari Città Europea.

• Mariolino Andria, candidato del centro destra sostenuto dalla lista civica Sassari Unita, Fratelli d’Italia-Energie per l’Italia, Lega, Fortza Paris-Riformatori, Forza Italia e Sardegna 20Venti.

• Nanni Campus, sostenuto dalle liste civiche Sassari Civica, Prima Sassari, Sassari Progetto Comune, Noi per Sassari.

• Maurilio Murri, del Movimento Cinque Stelle

•Marilena Budroni, appoggiata da una sola lista “È viva la città”.

• Lino Mura, con Alternativi per Sassari

• Giuseppe Doneddu con il Partito comunista.

Sassari conta una popolazione di 126mila abitanti. Il voto dell’eventuale ballottaggio è in programma per domenica 30 giugno, se nessuno dei 7 candidati avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. Accedono al ballottaggio i due candidati più votati. Al ballottaggio è sufficiente la maggioranza relativa dei voti, cioè prendere anche solo un voto più dell’avversario.

Al ballottaggio, a differenza del primo turno, non è previsto il voto disgiunto, cioè non è possibile votare per un candidato sindaco e per una lista non ad esso collegata.