Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 giugno 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 16 GIUGNO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 16 giugno 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 giugno 2019 | Toro | Leone | Bilancia | Acquario

Tra i segni più al top di questa giornata, domenica 16 giugno 2019, c’è sicuramente l’Ariete: sul lavoro avete messo in cantiere dei progetti che vi stanno già dando grosse soddisfazioni e questo buonumore si riflette anche sulla qualità del rapporto con il partner.

Molto bene anche il Leone: sia sul lavoro che in amore ci sono belle novità in arrivo, soprattutto per i single.

Luna favorevole anche per il Sagittario: le stelle prevedono qualche soddisfazione in arrivo sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 16 giugno 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati della giornata di oggi, domenica 16 giugno, c’è il Toro: attenzione alle vostre finanze perché le ultime spese hanno svuotato le vostre tasche.

Gli amici dei Gemelli avranno una giornata stressante e faticosa a causa soprattutto dell’agitazione portata da alcune situazioni sgradevoli.

Per lo Scorpione una giornata piuttosto apatica: chi è in coppia è un po’ annoiato dalla routine di una relazione che va avanti da diversi anni, mentre i single sono in cerca di qualcosa che ancora non hano trovato.

