Oroscopo Paolo Fox 16 giugno 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 16 GIUGNO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 16 giugno 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, è una giornata molto positiva per voi. Avete messo in cantiere dei progetti sul lavoro che vi stanno già dando molta soddisfazione e questo buonumore si va a riflettere anche sulla sfera sentimentale. Il problema, però, è che la persona che vi interessa sembra non volersi concedere: non intestarditevi, forse è giusto guardare altrove!

Cari Toro, state attenti alle vostre finanze, perché ultimamente avete dovuto affrontare una miriade di spese impreviste che hanno svuotato le vostre tasche. Non è il momento giusto, quindi, di fare viaggi costosi. Organizzate qualche giornata da passare fuori con il partner o la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, giornata agitata e stressante per voi. C’è più di una situazione aperta che deve essere risolta o la vostra agitazione non vorrà saperne di abbandonarvi. Soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione con il partner c’è una forte urgenza di non far tramutare una piccola crisi in qualcosa di più grande.

Cari Cancro, ultimamente siete un po’ annoiati dalla vostra vita di coppia, forse perché dopo tanto tempo è un po’ calato il desiderio. Vi verrà voglia di guardarvi un po’ intorno, ma non è affatto detto che riuscirete a trovare qualcosa che vi soddisfi di più.

Amici del Leone, per voi sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda il lavoro. Il vostro capo vi farà proprio quella proposta che attendevate da tempo e sarà per voi una grande soddisfazione. Recuperate anche le situazioni sentimentali che negli ultimi giorni vi avevano dato più di un pensiero.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2019 | Vergine

Amici della Vergine, dopo la chiusura di una storia importante state cominciando a guardarvi intorno. Attenzione però ad agire in incognita, perché il vostro/a ex sta soffrendo e voi non volete procurargli un dolore ulteriore.

Cari Bilancia, è finalmente arrivato il momento di recuperare tutto il terreno perso. Parliamo dei sentimenti e di qualche errore di troppo che avete commesso nei confronti del partner. Cercate di dedicargli questa domenica, magari organizzando una gita fuori porta o una giornata di relax in qualche centro termale.

Cari Scorpioni, giornata abbastanza apatica per voi. Con il partner la solita routine, mentre chi ha appena iniziato una nuova relazione non ne è ancora del tutto convinto. Forse è il momento di stare un po’ soli con voi stessi per cercare di trovare qualche risposta alle innumerevoli domande che si pone il vostro cervello.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 giugno 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, questo è un periodo in cui potrebbe arrivare qualche nuova proposta a livello professionale. Sotto il profilo amoroso, al contrario, tornerà a fare capolino nella vostra vita qualche vecchia fiamma e voi non ne sarete felici. Avete promesso a voi stessi di non voltarvi mai indietro.

Cari Capricorno, forse per una volta riuscirete a mettere da parte un po’ di sfiducia verso il prossimo e a lasciarvi andare in nuove avventure. Sarete sorpresi di conoscere, in questo senso, una nuova parte di voi stessi: quando sapete aprirvi ai sentimenti siete delle persone migliori.

Amici dell’Acquario, è periodo di cambiamenti: una nuova storia d’amore, un nuovo taglio di capelli, un viaggio verso una meta esotica che riuscirà a trasformare certe vostre concezioni. Avrete delle importanti decisioni da prendere in futuro, quindi è il momento giusto per accrescere la consapevolezza di chi siete e dove volete andare.

Non riuscite proprio a fare a meno dell’amore, cari Pesci. Anche se qualcuno ha spezzato il vostro cuore da poco non vi perdete d’animo e siete pronti per una nuova avventura. Attenzione però, perché per non avere altre delusioni è importante saper scegliere il giusto pesce da pescare nel mare.

