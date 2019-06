Oroscopo di oggi 16 giugno | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 16 GIUGNO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 16 giugno 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 16 GIUGNO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI 16 GIUGNO

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi domenica 16 giugno 2019

Cari Ariete, in questa giornata non farete altro che trovare tutti i modi possibili per stuzzicare qualcuno che vi interessa. Fate attenzione però, perché questo giochino potrebbe non portare ai risultati sperati ma a rendere nervosa e infastidita la vostra “preda”.

Cari Toro, è giunto il momento di rivoluzionare un po’ il vostro look. Soprattutto nell’ultimo periodo vi siete un po’ ingrigiti e l’estate è alle porte: è arrivato il momento di donare un po’ di colore a capelli e abiti. Chissà, magari anche il vostro umore beneficerà di questi piccoli ritocchi…

L’OROSCOPO DEL 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Oroscopo di oggi 16 giugno 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, è un momento particolarmente felice da punto di vista sentimentale. Ci sono molti corteggiatori ai vostri piedi e voi non sapete più a chi dare i resti. È il momento, però, di compiere una scelta: avete più bisogno di passionali avventure o siete alla ricerca di stabilità?

Gli amici del Cancro in questa domenica avranno un risveglio particolarmente “rivoluzionario”. Mercurio e Marte nel vostro segno, infatti, vi rendono vitali e volenterosi di combattere qualche battaglia che, in momenti di maggior stanchezza, avevate lasciato perdere.

Gli amici del Leone in questi ultimi giorni si sono sentiti molto trascurati dal partner e non vedono l’ora di richiamare la sua attenzione facendolo ingelosire. Attenzione però perché, senza rendervene conto, potreste tirare un po’ troppo la corda e far scoppiare inutili discussioni.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 16 giugno 2019 | Vergine

Cari Vergine, oggi non è una buona giornata per voi. Siete parecchio irritati, probabilmente a causa dello stress della settimana che non vi ha ancora abbandonato. Non avete voglia di stare in mezzo agli amici per sentire le loro chiacchiere, quindi il consiglio è di provare a ritrovare l’equilibrio psicofisico leggendo un bel libro e facendo un bel bagno defaticante

Gli amici della Bilancia hanno bisogno di nuovi stimoli. In quest’ultimo periodo, infatti, vi sentite annoiati, sia dagli amici che da quei corteggiatori un po’ troppo banali. Uscite a ricercare quello svago di cui avete bisogno perché potreste fare degli incontri davvero interessanti.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Cari Scorpioni, se c’è un pericolo che si corre con voi è quello di toccare i tasti sbagliati e scatenare la vostra ira, che difficilmente rientra in un istante. Qualcuno in questa domenica non farà altro che provocare le vostre peggiori reazioni, ma voi siate più furbi: non concedeteglielo.

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo di oggi 16 giugno 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, quella persona che vi interessa non vuole proprio saperne, nonostante vi siate resi irresistibili ai suoi occhi. Non vi dispiacete, vorrà dire che avete puntato sul cavallo sbagliato. Rilassatevi e uscite a svagarvi un po’.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Capricorno, state attenti a quello che dite oggi: la vostra grande sincerità è spesso risultata un’arma a doppio taglio e più di una volta avete ferito qualcuno con le vostre parole. Cercate di non commettere lo stesso errore anche oggi, perché questa volta le conseguenze saranno più gravi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Acquario, è tempo di dedicarsi un po’ ai vostri affetti. Nelle ultime settimane, infatti, nella vostra testa c’è stato solo il lavoro e ora siete proprio a corto di “coccole”. Organizzate qualcosa da fare con gli amici o con il partner, vi stupirete quando vi renderete conto di quanto vi sono mancati.

Cari Pesci, il vostro partner non fa altro che lamentarsi di voi nell’ultimo periodo: o perché siete assenti, o perché quando ci siete non gli date abbastanza attenzioni. Cercate di riprendere in mano il vostro rapporto prima che questa piccola crisi si approfondisca…

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

LE PREVISIONI DI DOMANI

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda giugno 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Toro, dopo un maggio non proprio all’altezza delle aspettative, e per il Sagittario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI GIUGNO 2019

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI GIUGNO 2019