Oroscopo di domani | 17 giugno 2019 | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 17 GIUGNO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 17 giugno 2019:

Oroscopo di domani lunedì 17 giugno 2019 | Cosa dicono gli astri

La Luna vi dovrebbe regalere una giornata magnifica, sotto molti punti di vista, ma, in particolare su quello dell’attività concreta e la mobilità. Giostrate la vostra vita tra i mille interessi che coltivate. Tutto vi anima e vi colora di entusiasmo.

Avrete bisogno di operare uno scatto evolutivo nel campo dei rapporti familiari e filiali, che, forse oggi, vi sta dando qualche pensiero. Un dialogo aperto e sereno con un amico di vecchia data vi potrebbe aiutare a trovare la soluzione…

Oroscopo di domani 17 giugno 2019 | Gemelli

Un vento favorevole vi spinge. Vi sentite ritemprati e pronti a ripartire verso nuove esaltanti imprese. Il vostro è pur sempre un segno governato dall’arguto Mercurio e, proprio questo pianeta, vi protegge dal segno amico e buon vicino del Cancro, fornendovi la logica e il buon senso per spingervi dove possibile. Frizzante sarà la vita sociale.

Cari nati sotto il segno del Cancro, Urano nel segno amico del Toro, vostro alleato, porta il desiderio di far entrare aria nuova nella dimora abituale, provvedendo a costruire e ristrutturare l’esistente, sia in termini morali sia materiali. Seri e disciplinati come non mai, vi muoverete con disinvoltura in ogni ambiente e, le vostre possibilità di azione saranno tese al massimo.

Cari Leone, sappiate approfittare della carica dinamica che i pianeti vi stanno regalando, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 23 di agosto.

Oroscopo di domani 17 giugno 2019 | Vergine

Si raddoppiano entusiasmo e simpatia. Sappiate muovervi con intelligenza e destrezza perché avrete le porte aperte. Un fitness di tutto rispetto accompagna le vostre prime uscite al mare, facendovi esibire un’immagine vincente.

Giornata che vi vede in piena volontà di rinascita. Una ristrutturazione anima i vostri pensieri. La fortuna appoggerà la volontà di darvi nuove basi, gettando i semi di eccellenti successi futuri.

Avvertite un profondo bisogno di rinnovamento che investe tutti i settori della vostra vita. Aprirvi a nuove esperienze è il segreto per superare la sfida che i transiti vi stanno ora ponendo, avendo però dalla vostra parte un vigoroso ottimismo, che la posizione di Giove, in angolo mediamente armonico dal buon vicino Sagittario vi infonde.

Oroscopo di domani 17 giugno 2019 | Sagittario

Una mobilità fisica e mentale vi investe. Vere occasioni d’oro sono a portata di mano. Vivaci ed esuberanti in società, dovete risolvere una situazione complicata in famiglia (acquisto o vendita di una casa).

Capricorno, tranquillizzatevi: anche le difficoltà costituiscono quel tesoro di esperienza che permette di arricchirsi nel proprio vissuto e affrontare al meglio le nuove sfide. Stringete in denti!

Per gli Acquario si preannuncia una giornata con alti e bassi nel tono e nell’umore. Nei prossimi giorni vi potrete, a buon diritto, considerare dei veri eletti della dea bendata. Vi concedete pure qualche trasgressione gastronomica in serata: cosa che ogni tanto non guasta!

Si fa strada dentro di voi un desiderio di cambiamento. Vi preparate ad affrontarlo, ma con la curiosità, anzi il coinvolgente gusto dell’avventura che fornisce la conoscenza del nuovo e del diverso.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 17 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

