Potete considerarvi dei privilegiati: è il vostro rinascimento. Approfittate di questa domenica!

Oroscopo Branko 16 giugno 2019 | Sagittario

Sagittario, cercate di trasformare un così caldo e fortunato influsso in qualcosa di importante, duraturo. Progetto di nozze, un figlio, una casa, cose per i figli, decidetevi!

Riponete l’armatura, finché Marte non esce dal Cancro e va in Leone. Sarebbe buona idea dedicare la domenica alle cose semplici, una visita agli amici, pranzo all’aperto, per non pensare alle persone da trattare domani…

Attenzioni su famiglia, e qualche premura per le persone vicine. Tutto sarà ampiamente ripagato dalla magnifica e fortunata luce che vi raggiunge dal Sagittario, vostro migliore sponsor da sempre. Buone notizie in amore e affari.

Pesci

Tanti sforzi per imboccare la via del successo, ma anche i più bravi hanno bisogno di sostegno, morale e materiale, collaborazione, comprensione di chi ha l’autorità per decidere. Profumo di soldi.

