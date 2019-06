MotoGP Barcellona 2019 streaming live e diretta tv: ecco dove vedere il Gp della Catalunya

MOTOGP BARCELLONA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 16 giugno 2019 alle ore 14 va in scena il Gp della Catalunya 2019, gara del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP. È tanta l’attesa per il Gp di Barcellona 2019. Marquez sarà ancora una volta l’uomo da battere? O ci saranno sorprese? Come andrà Valentino Rossi? E Petrucci, fresco vincitore al Mugello?

Dove vedere il Gp della Catalunya 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Il GP della Catalunya della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport 1 (prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro (gratis) sul canale del digitale terrestre TV8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

Il Gran Premo della Catalogna della MotoGP sarà visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Moto GP Barcellona 2019 streaming | Programma completo del weekend e gli orari tv del Gp della Catalunya 2019

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Barcellona 2019:

Giovedì 13 Giugno

17:00 – Conferenza Stampa Piloti MotoGP

18:00 – Paddock Live Show

Venerdì 14 Giugno

08:50 – Paddock Live

08:55 – Prove libere 1 Moto3

09:50 – Prove libere 1 MotoGP

10:50 – Prove libere 1 Moto2

13:15 – Prove libere 2 Moto3

14:10 – Prove libere 2 MotoGP

15:10 – Prove libere 2 Moto2

16:00 – Paddock Live

18:00 – Paddock Live Show

Sabato 15 Giugno

08:50 – Paddock Live

09:00 – Prove libere 3 Moto3

09:55 – Prove libere 3 MotoGP

10:55 – Prove libere 2 Moto2

12:15 – Paddock Live

12:30 – Qualifiche Moto3 (Q1 alle 12:35, Q2 alle 13:00)

13:30 – Prove libere 4 MotoGP

14:10 – Qualifiche MotoGP (Q1 alle 14:10, Q2 alle 14:35)

15:05 – Qualifiche Moto2 (Q1 alle 15:05, Q2 alle 15:30)

17:30 – Conferenza stampa qualifiche

18:00 – Paddock Live Show

Domenica 16 Giugno

08:30 – Paddock Live

08:40 – Warm-Up Moto3

09:10 – Warm-Up Moto2

09:40 – Warm-Up MotoGP

11:00 – Gara Moto3

12:20 – Gara Moto2

13:30 – Grid

14:00 – Gara MotoGP

15:00 – Zona Rossa

15:45 – Paddock Live Ultimo Giro

19:00 – Race Anatomy MotoGP

MotoGP Barcellona streaming live | Programmazione Tv8 | GP Catalunya

