MotoGp Barcellona, Lorenzo stende tutti: vince Marquez

MOTOGP MUGELLO 2019 RISULTATO – Il GP di Barcellona (Catalunya) è stato vinto da Marc Marquez. Lo spagnolo ha chiuso davanti a tutti una gara “semplice”, visto il gran regalo fattogli dal rivale Jorge Lorenzo che al secondo giro osa tanto, troppo, e per cercare il terzo posto alla curva nove stende tutti o quasi. Con lui vanno a terra: Dovizioso, Vinales e Valentino Rossi. A quel punto il leader del Mondiale prende vantaggio sul gruppo, amministra e porta a casa una vittoria d’oro.

Alle spalle di Marquez: il francese Quartararo (secondo) e l’italiano Petrucci (terzo).

“Ho fatto una grande partenza, recuperando parecchie posizioni – ha commentato Lorenzo -. Ho visto che riuscivo a staccare molto forte e ho messo nel mirino Vinales. Sono entrato per sorpassarlo, ma la curva era molto lunga e per non toccare Dovi ho dovuto frenare un po’ più forte e a quel punto ho perso l’anteriore. È stato un errore, ho rovinato la mia gara, ma la cosa che mi dispiace di più è che ho rovinato anche quella degli altri. Avrei voluto cadere solo io. Sono davvero dispiaciuto”. Parole che però non hanno calmato i rivali, arrabbiatissimi per l’errore del collega.

Il GP di Barcellona della MotoGP 2019 va in onda in diretta per gli abbonati Sky sul canale Sky Sport 1 (prove libere, qualifiche e gara andranno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro (gratis) sul canale del digitale terrestre TV8.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

Il Gran Premo della Catalunya della MotoGP è visibile anche in diretta streaming tramite la piattaforma SkyGo, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

