Meghan Harry foto figlio – Dopo la foto fake pubblicata da un account Twitter falso che si spacciava per quello di Harry e Meghan, è stata diffusa da Buckingham Palace l’immagine ufficiale.

Meghan Markle e Harry: la Festa del Papà e la foto fake di Archie

Il Royal Sussex, nato il 6 maggio scorso, era apparso per la prima volta in pubblico l’8 maggio. Dopo quel giorno non si era più rivisto, ma in occasione del Father’s Day di domenica 16 giugno sull’account Instagram ufficiale Sussex Royal di Meghan Markle e del principe Harry è stata pubblicata una nuova foto di Archie.

Meghan Harry foto figlio: l’immagine ufficiale pubblicata sull’account Instagram della famiglia reale

La foto è stata pubblicata sulla pagina Instagram dei Royal per la primissima Festa del papà di Harry.

Harry e Meghan hanno annunciato ufficialmente di aspettare il loro primo figlio il 15 ottobre 2018, dopo essere arrivati a Sydney (Australia) in occasione del loro primo tour ufficiale insieme. La regina Elisabetta II e la famiglia reale sono stati informati della gravidanza di Meghan qualche giorno prima, il 12 ottobre.

Il Royal Baby di Harry e Meghan è settimo nella linea di successione al trono.

