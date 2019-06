Meghan Harry foto figlio – Nel Regno Unito il Father’s Day quest’anno cade il 16 giugno, a differenza dell’Italia dove ricorre sempre il 19 marzo. E a conquistare lo scettro di papà del 2019 quest’anno è senza dubbio il principe Harry, diventato genitore del piccolo Archie il 6 maggio scorso.

Il Royal Sussex, così soprannominato il primogenito di Meghan Markle e Harry, ha fatto la sua prima apparizione in pubblico l’8 maggio. Sul profilo ufficiale Instagram della coppia reale, Sussex Royal, le immagini avevano conquistato in poche ore oltre un milione di like.

Per la festa del papà, però, è stata diffusa una foto fake del “piccolo principe”. SussexRoyal19, un account Twitter falso ha infatti condiviso sui social una nuova foto spacciandola per Archie. Nella didascalia si legge: “Il Duca e la Duchessa del Sussex si augurano che tutti apprezzeranno questa nuova foto di Archie tanto quanto loro”.

Peccato che il bambino ritratto nella foto non sia il Royal Baby, bensì il figlio della influencer di fitness tedesca Bella Kraus che ha condiviso la foto del suo bambino, Maddox Nino, due settimane fa sulla sua pagina Instagram.

Il falso account di Harry e Meghan si descrive come “L’account Twitter ufficiale del Duca e della Duchessa di Sussex” e conta più di 13mila seguaci.

Buckingham Palace non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito.

