Maturità 2019, i voti dei vip: da Chiara Ferragni a Tiziano Ferro passando per Mario Balotelli

Maturità 2019 voti vip – Alla vigilia degli esami di maturità 2019, siamo andati a scovare i voti dei personaggi famosi. Con che voto è uscito dal liceo Tiziano Ferro? E Fedez come se la cavava a scuola? Per tutti gli studenti che in queste ore sono impegnati a ripassare il programma dell’intero anno scolastico, ecco un motivo di ispirazione in più: batti il tuo idolo sul voto di maturità.

Tiziano Ferro – Il cantante di Latina all’esame di maturità si è aggiudicato un 55/60.

Edoardo Leo – L’attore romano confessa si è diplomato con 37, nell’epoca in cui il minimo era 36. Alla laurea, però, ha preso la lode.

Diana Del Bufalo – L’attrice comica nata come cantante nel talent Amici alla maturità ha preso 60/100.

Lorenzo Fragola – Il cantante vincitore dell’ottava edizione di X-Factor è uscito con 85/100.

Gregorio Paltrinieri – Il campione di nuoto italiano ha preso un ottimo voto: 80/100.

Tania Cagnotto – Campionessa di tutti, è uscita invece con 67/100.

Mario Balotelli – Il calciatore ce l’ha fatta con 60/100.

Cristina Parodi – La giornalista si è diplomata al liceo classico con 60/60

C’è anche chi non ha concluso il percorso di studi alle superiori, tra questi i rapper Emis Killa e Fedez.

Chiara Ferragni si è diplomata invece al liceo classico Daniele Manin di Cremona. L’imprenditrice digitale era “brava a scuola”, la sua media di voti era 7.

Maturità 2019 voti vip | E i politici?

Luigi Di Maio – Il vicepremier 5 Stelle Luigi Di Maio ha superato gli esami di maturità a pieni voto con una votazione di 100 su 100.

“La notte prima degli esami l’ho passata studiando. Ci tenevo troppo per andare a divertirmi. E la mattina dopo lo dimostrai: mi presentai all’esame, unico del Liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano, con la giacca. Sotto portavo una semplice t-shirt, ma volevo riconoscere il massimo dell’importanza a quell’appuntamento. Ai professori che mi chiesero spiegazione per quel look risposi così: è per dare autorevolezza a questa occasione”.

Matteo Salvini – Il leader della Lega ha terminato i suoi studi portando a casa un 48 su 60.

Giuseppe Conte – Migliore il voto di diploma del premier Giuseppe Conte, che si è diplomato al liceo classico Pietro Giannone di San Marco in Lamis con un 60 su60.

Roberto Fico – Sempre 40/60 è il voto preso da Roberto Fico, presidente della Camera in quota 5 Stelle.

