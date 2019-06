L’assurda moda del materassino a forma di bara: i must have dell’estate 2019

Materassino a forma di bara | Must have 2019| Estate 2019

Estate che arriva, materassino che trovi.

Dimenticate i fenicotteri e gli unicorni dello scorso anno. L’estate 2019 è nel segno del dark. In che senso? Nel senso che da oggi è possibile acquistare un materassino a forma di bara.

Infatti dalle assolate spiagge di Palm Beach è spopolata questa moda, pronta a sbarcare anche sui nostri litorali.

Il materassino bara ha un nome ben preciso.

Il must have si chiama Pom Pom Floats ed è stato lanciato, inizialmente, come un modo sarcastico per deridere la felicità estiva… come a dire “quando è estate, ma tu sei depresso“. Alla fine è diventato un accessorio da avere, da comprare e da sfoggiare in ogni luogo vacanziero del pianeta.

L’idea è di un designer canadese, Andrew Greenbaum, che ha voluto creare qualcosa di completamente diverso per il settore. Dissacrante e hot topic degli specialisti del settore.

Beh, d’altronde con un accessorio mare così, si può passare inosservati? Ovviamente no.

D’altra parte non bisogna sottovalutare la comodità di un materassino del genere: alla fine è rilassante perché, seppure a forma di bara, è come qualsiasi prodotto da rastrelliera sul lungomare: galleggia e nel mentre riesci a prendere il meglio del sole per un’abbronzatura da urlo.

Vuoi mantenere un pallore nobiliare? Nessun problema, con il “coperchio” incluso, non si corre il rischio di sporcare il candido biancore gelosamente conservato.

Ovviamente la stranezza di questo oggetto da mare, ha suscitato non poche reazioni del web: quella più gettonata che rappresenta al meglio lo spirito del Pom Pom Floats è il video di Taffo, “Magari muori”, dove il materassino è il protagonista assoluto insieme al volto della hit estiva, Romina Falconi.

Ancora dubbi sul fatto che sia un accessorio mainstream? Se è arrivato da Malibù a Roma, forse un motivo ci sarà.

Per tutti quelli a cui invece questa proposta alla Famiglia Addams non piace nemmeno un po’, non disperate, c’è un gonfiabile alla moda anche per voi.

Il materassino-avocado, al cui interno si trova un pallone con cui giocare in spiaggia, forse è quello che fa per voi.

Se siete fan di Game of Thrones, invece, non potete farvi mancare il gonfiabile a forma di drago: dal caldo estivo a quello delle fiamme di Approdo del Re è davvero un attimo.

Per i più esigenti, invece, è in vendita da poco, sempre su Amazon, un motoscafo gonfiabile di dimensioni reali (6 metri di lunghezza, per 3 di larghezza e un’altezza di 3, pesa 60 chili).

Il gonfiabile Bay Breeze Boat Party Island è perfetto per coloro che vorrebbero sfoggiare lo yacht di famiglia, ma si accontentano di ostentare un gonfiabile da 280 dollari che può ospitare sei persone. A bordo ci sono, inoltre, otto porta-bicchieri e un dispositivo di raffreddamento per bevande con l’optional panchina gonfiabile.

Grazie al vantaggioso rapporto qualità-prezzo, sarebbe quasi il caso di farci un pensierino…