Lontano da te streaming live e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della fiction

LONTANO DA TE STREAMING TV – Stasera, 16 giugno 2019, su Canale 5 va in onda la seconda puntata della fiction tv Lontano da te che vede come protagonista Megan Montaner, l’attrice che ha dato un volto a Pepa della soap opera Il segreto. Al suo fianco, Alessandro Tiberi a interpretare Massimo, il suo interesse sentimentale.

Di cosa parla Lontano da te? La fiction è composta da sette appuntamenti televisivi e vede realizzarsi una bizzarra storia d’amore tra Candela e Massimo. Candela è un’insegnante di flamenco, mentre Massimo è figlio d’imprenditori romani. I due s’incontrano all’aeroporto di Praga ed è subito antipatia reciproca. Si salutano sperando di non doversi vedere mai più e invece, a causa di una stranissima e magica circostanza, i protagonisti avranno modo di vedersi e anche spesso tramite apparizioni.

Ma dove vedere Lontano da te in tv? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Lontano da te streaming live | Dove vedere la fiction in tv

Lontano da te è una nuova fiction Mediaset che va in onda in prima serata da domenica 9 giugno 2019 su Canale 5. Il canale è disponibile al tasto 5 del telecomando del decoder, anche in versione HD al tasto 505. Chi è abbonato a Sky, può trovare Canale 5 al tasto 105.

Lontano da te streaming live | Dove vedere la fiction in diretta streaming o in replica

Chi vuole invece seguire Lontano da te in diretta streaming o in replica può farlo, usando pc, smartphone e tablet, grazie a MediasetPlay. Chi vuole recuperare in un secondo momento la puntata di Lontano da te può farlo grazie alla funzione on demand.

