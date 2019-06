Lontano da te Anticipazioni | Cosa succede stasera | Seconda puntata | 16 giugno 2019

LONTANO DA TE ANTICIPAZIONI – Questa sera, domenica 16 giugno 2019, va in onda la seconda puntata di una nuova fiction su Canale 5: Lontano da te, serie tv che racconta la storia di due persone così diverse eppure così complementari che s’incontrano in un particolare momento della loro vita e riusciranno a rincontrarsi in circostanze altrettanto bizzarre.

La fiction è stata girata tra Siviglia, Roma e Praga e prevede un cast misto tra attori spagnoli e italiani.

Cosa aspettarsi dalla seconda puntata di Lontano da te? Quali sono le anticipazioni della fiction di Canale 5? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Bice, la madre di Massimo, rientra a Roma in compagnia di un giovane amante Enzo. Per il figlio è un brutto colpo e fa di tutto per ostacolare la relazione tra i due… Intanto, come se non bastasse, peggiorano i rapporti tra lui e l’eterna fidanzata Francesca: la loro relazione si trascina da dieci anni senza grandi entusiasmi, la ragazza ha un pessimo rapporto con Bice ed ogni pretesto è buono per litigare. Tira una brutta aria…

Intanto a Siviglia, Rosario – donna moderna e un po’ hippie – la madre di Candela s’innamora di Annibale, all’apparenza un tipo molto interessante. Ma solo grazie ai consigli della visione – ovvero di Massimo, che appare nella sua vita nei momenti più incredibili – Candela riesce a scoprire che l’uomo è in realtà un truffatore.

L’incontro-scontro tra l’imprenditore romano e la ballerina di flamenco ha comunque cambiato per sempre le loro vite.

