Italia Spagna streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la partita dell’Europeo Under 21 2019

ITALIA SPAGNA STREAMING TV – Domenica 16 giugno 2019 alle ore 21 l’Italia Under 21 affronta i pari età della Spagna, gara valida per la prima giornata della fase a gironi dell’Europeo Under 21 2019.

Dove vedere Italia Spagna in tv e in live streaming? Sky Sport o Dazn? In live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Dove vedere Italia Spagna in diretta tv

La sfida tra gli azzurrini di Di Biagio e gli spagnoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 – in HD – del vostro telecomando).

Previsto un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro.

Calcio d’inizio alle ore 21.

Dove vedere Italia Spagna in live streaming

La partita sarà tramessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social network, RaiPlay.it.

Italia Spagna streaming live | La lista dei 23 convocati di Gigi Di Biagio per l’Europeo Under 21 2019

Ecco la lista completa dei convocati del ct della Nazionale Gigi Di Biagio per l’Europeo:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Moise Bioty Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Pinamonti (Frosinone).

