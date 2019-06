Italia Spagna diretta live | Formazioni | Risultato | Europeo Under 21 2019 | Cronaca in tempo reale (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti) | • LIVE:

ITALIA SPAGNA DIRETTA LIVE – Benvenuti alla diretta testuale di TPI della sfida tra Italia e Spagna, gara valida per la prima giornata dell’Europeo Under 21 2019, in programma oggi, domenica 16 giugno 2019, alle ore 21.

ITALIA SPAGNA DIRETTA LIVE | Europeo Under 21 2019

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Italia Spagna Pre partita

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Stasera, alle ore 21, l’Italia scende in campo a Bologna contro la Spagna, prima partita dell’Europeo Under 21 2019 in programma nel nostro Paese. Partita molto importante per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, tra i favoriti per la vittoria finale del torneo. TPI seguirà LIVE la partita con una diretta testuale in questo articolo.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’EUROPEO UNDER 21 2019

Italia Spagna diretta live | Le probabili formazioni | Europeo Under 21 2019

Chi gioca stasera? Quali sono le probabili formazioni? Ecco le possibili scelte dei due allenatori:

ITALIA: Meret; Calabresi, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa.

All. Di Biagio

SPAGNA: Simone; Martin, Vallejo, Meré, Aaron; Merino, Fabian Ruiz; Soler, Ceballos, Oyarzabal; Borja Mayoral.

All. De La Fuentes

Arbitro: Gozubuyuk (Ola)

I CONVOCATI DI GIGI DI BIAGIO PER L’EUROPEO

Italia Spagna diretta live | Le parole di Gigi Di Biagio | Europeo Under 21 2019

Il ct della Nazionale Under 21 Gigi Di Biagio ha parlato in conferenza stampa in vista della gara d’esordio all’Europeo Under 21 2019 contro la Spagna. Queste le sue parole:

“Negli ultimi 20 anni non li abbiamo battuto quasi mai, adesso basta, è il momento di competere alla pari. Abbiamo lavorato tanto, siamo migliorati, ma non ci si può accontentare: ora servono i risultati”.

“A differenza di anni fa oggi ce la giochiamo, non dobbiamo pensare che con loro non vinciamo da tanto. La forza della Spagna la conosciamo tutti quanti, il suo stile non cambia, il loro modo di palleggiare e di tentare di fare la partita non cambia. Non so se più forte o più debole di due anni fa. Vista la formula del torneo, questa non è una prima giornata ma un sedicesimo di finale, bisogna iniziare facendo risultato”.

“Meret? Quello del portiere non è un ruolo come gli altri ma non mi sento di dire che non verrà mai cambiato”.

IL CALENDARIO DELL’EUROPEO UNDER 21 2019

Italia Spagna diretta live | Le parole di De La Fuente | Europeo Under 21 2019

In vista della sfida di stasera ha parlato anche l’allenatore della Spagna De La Fuente: “Sarà una finale anticipata”, le sue parole in conferenza stampa.

“E’ bellissimo essere qui e affrontare questa sfida tra due squadre di alto livello. L’Italia è una grande squadra, con giocatori rapidi, di grande tecnica e conoscenze tattiche. Penso che anche noi abbiamo qualità simili, e penso che ce la giocheremo visto le potenzialità della mia squadra. Vogliamo controllare il gioco, mantenere il possesso. Imporre il nostro gioco, non dipendere da ciò che fa l’Italia”.

Italia Spagna diretta live: dove vedere la partita in tv e live streaming

Dove vedere Italia Spagna in tv e live streaming? La sfida tra gli azzurrini di Di Biagio e gli spagnoli sarà trasmessa in diretta tv in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 – in HD – del vostro telecomando).

Previsto un ampio pre e post partita con ospiti, interviste e tanto altro.

La partita sarà tramessa anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social network, RaiPlay.it.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite dell’Italia all’Europeo Under 21 2019 in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

EUROPEO UNDER 21 2019, I GIRONI

Italia Spagna diretta live | Precedenti e pronostico | Europeo Under 21 2019

I precedenti di Italia Spagna a livello di Under 21 in partite in competizioni importanti sono 9: 3 vittorie italiane, 2 pareggi e 4 vittorie spagnole. L’ago della bilancia si sposta ancora più a favore della Spagna se controlliamo anche le amichevoli, che dal 1999 ad oggi sono state 4, tutte ad appannaggio dell’Under 21 delle “Furie Rosse”.

Pronostico? Una finale anticipata. O quasi. Quella di stasera si preannuncia una grande partita: da una parte la Spagna, nazionale molto tecnica; dall’altra l’Italia, grande intensità e buoni piedi. Previsti tanti gol, con gli azzurrini di Di Biagio leggermente favoriti visto anche che si gioca in casa (Bologna)…