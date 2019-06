Elezioni Comunali Sardegna 2019 Affluenza | 16 giugno | Cagliari | Sassari | Ore 12 | Ore 19 | Ore 23

ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA 2019 AFFLUENZA – Quante persone si sono recate ai seggi in Sardegna per le Elezioni Comunali di domenica 16 giugno 2019? Qual è il numero di votanti a Cagliari e Sassari? Riportiamo qui tutti i principali dati aggiornati sull’affluenza nei 28 Comuni dove i cittadini si sono recati alle urne per la scelta del sindaco e il rinnovo del consiglio Comunale. I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23. Lo spoglio delle schede comincerà subito dopo la chiusura dei seggi.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza | I dati aggiornati

Al voto sono chiamati quasi 400mila elettori, suddivisi in 482 sezioni. Sono tre le città con popolazione superiore ai 15mila abitanti, che quindi potrebbero andare all’eventuale ballottaggio fissato per il 30 giugno. Le amministrazioni al voto sarebbero dovute essere 29, ma nessuna lista è stata presentata ad Austis, in provincia di Nuoro, il cui Comune sarà guidato per la quinta volta consecutiva da un commissario nominato dalla Regione.

Ecco, di seguito, tutti i dati aggiornati sull’affluenza nei 28 Comuni delle province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna, e nei principali centri, come Cagliari, Sassari e Alghero.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza Cagliari

Nella provincia di Cagliari (3 Comuni al voto, compresa la città capoluogo) stando ai dati disponibili sul sito del Ministero dell’Interno l’affluenza alle ore 12 è stata del 15,78 per cento (il dato è relativo a 3 Comuni su 3). Precisamente l’affluenza dopo le prime ore di voto è stata del 15,06 per cento nel Comune di Cagliari, del 18, 56 per cento a Monserrato e del 18,93 per cento a Sinnai.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza Sassari

Nella provincia di Sassari (7 Comuni alle urne) l’affluenza alle ore 12 è stata del 18,47 per cento (dato relativo a 6 Comuni su 7). Nelle prime cinque ore sono andati ai seggi per votare il 19,91 per cento degli elettori ad Alghero, il 21,63 per cento degli aventi diritto a Castelsardo, il 30,67 per cento a Golfo Aranci, il 26,53 per cento a Illorai, il 24,11 per cento a Putifigari, il 16,37 per cento a Sorso, il 17,71 per cento a Sassari.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza Nuoro

Nella provincia di Nuoro (5 Comuni ai seggi) l’affluenza alle ore 12 è stata del 22,79 per cento (dato relativo a 5 Comuni su 5). nel dettaglio, si sono recati ai seggi per votare, tra le ore 7 e le 12 il 22,71 per cento degli aventi diritto ad Onanì, il 20,80 per cento a Ortueri, il 17,73 per cento a Sarule, il 21,73 per cento a Tortolì e il 29,65 per cento a Villagrande Strisaili.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza Oristano

Nella provincia di Oristano (4 Comuni alle urne) l’affluenza alle ore 12 è stata del 21,73 per cento (dato relativo a 4 Comuni su 4). In particolare il tasso di cittadini che si sono recati ai seggi nella mattinata è stata del 20,95 per cento nel Comune di Bosa, del 21,01 a Magodamas, del 27,94 per cento a Sini e infine del 32,60 per cento a Sorradile.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Affluenza Sud Sardegna

Nella provincia del Sud Sardegna (9 Comuni) l’affluenza alle ore 12 è stata del 22,31 per cento (dato relativo a 9 Comuni su 9). Nel dettaglio l’affluenza registrata dopo le prime cinque ore di voto è stata del 27,70 per cento a Calasetta, del 15,25 per cento a Esterzili, del 20,63 per cento a Genoni, del 23,35 per cento a Guasila, del 26,13 per cento a Samatzai, del 20,73 per cento a San Gavino Monreale, del 23,47 per cento a Sant’Anna Arresi, del 17,80 per cento a Serrenti e del 25,69 per cento a Villasimius.

Elezioni Comunali Sardegna 2019 | Dove si vota

Per la tornata delle Elezioni Comunali in Sardegna del 16 giugno 2019 si vota, come detto, in 28 centri, compreso il capoluogo di regione Cagliari, sono chiamati al voto. Tra i principali comuni chiamati al voto ci sono Sassari, Alghero, Villasimius e Castelsardo.

I comuni sardi hanno indetto le elezioni comunali a tre settimane esatte dalle Elezioni Amministrative che si sono tenute in tutte le altre regioni italiane, domenica 26 maggio, stesso giorno delle Elezioni Europee. Non si tratta comunque dell’unico caso. La Sicilia aveva votato il 28 aprile scorso, mentre alcuni comuni della Calabria votano in autunno. Si tratta comunque di mesi impegnativi per i cittadini sardi dal punto di vista elettorale: dall’inizio del 2019 sono andati alle urne già quattro volte, per suppletive alla Camera (a Cagliari), per le Elezioni Regionali, le Elezioni Europee, e ora per le Elezioni Comunali.

Questa la lista dei Comuni al voto oggi. In provincia di Cagliari: Cagliari, Monserrato, Sinnai. In provincia di Nuoro: Onanì, Ortueri, Sarule, Tortolì, Villagrande Strisaili. In provincia di Oristano: Bosa, Magomadas, Sini, Sorradile. In provincia Sassari: Alghero, Castelsardo, Golfo Aranci, Illorai, Putifigari, Sassari, Sorso. Nella provincia del Sud Sardegna: Calasetta, Esterzili, Genoni, Guasila, Samatzai, San Gavino Monreale, Sant’Anna Arresi, Serrenti, Villasimius.