“Diletta Leotta di nuovo single”: andrà a vivere da sola a Milano

Diletta Leotta single – La conduttrice di Dazn Diletta Leotta è tornata single. Secondo quanto dichiara il sito Dagospia, la showgirl del calcio avrebbe lasciato il fidanzato Matteo Mammì, nipote dell’ex ministro Oscar Mammì ed ex amministratore delegato di Sky.

Diletta Leotta impegnata anche come speaker a Radio 105, avrebbe quindi rotto con il compagno e comprato casa a Milano per andare a vivere da sola.

Negli ultimi mesi si erano rincorse le voci di un imminente matrimonio tra i due, ma in un’intervista rilasciata a Diva e Donna il 43enne fidanzato della Leotta aveva smentito tutto.

“Non è una firma che cambia le cose tra noi”, aveva dichiarato il nipote dell’ex ministro delle Poste e Telecomunicazioni.

La storia d’amore durava da 4 anni, ma secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino il trasferimento di Diletta Leotta nella nuova casa a Milano dopo aver lasciato quella che condivideva con Mammì sarebbe il segnale della rottura.

Solo qualche settimana fa la Leotta ospite nella trasmissione Verissimo, aveva raccontato dettagli della sua vita privata, della sua infanzia in Sicilia e della sua relazione d’amore: “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma”.

Verissimo: Diletta leotta attacca Paola Ferrari, parla del fidanzato e della sua voglia di diventare mamma