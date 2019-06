Catwomen | Trama | Cast | Trailer | Italia 1 | Oggi 16 giugno 2019 | Streaming

CATWOMEN – L’attrice Halle Berry nei panni dell’eroina Catwoman stasera, domenica 16 giugno, torna in tv su Italia Uno. Il film, uscito il 27 agosto 2004, si ispira al fumetto della DC Comics.

Catwoman | Trama del film

Diretto da Pitof ed interpretato da Halle Berry, Sharon Stone e Benjamin Bratt, Catwoman racconta la storia di Patience Phillips, una donna semplice che lavora come disegnatrice di bozze per un’azienda di cosmetici, la Hedare Beauty.

L’azienda è intenzionata a mettere in commercio un prodotto rivoluzionario anti-invecchiamento, ma la nostra eroina scopre uno scomodo segreto che riguarda il suo datore di lavoro George Hedare.

Patience Phillips diventa in questo modo un fastidio, e deve essere eliminata. È qui che Patience si trasforma in Catwoman, una donna con l’agilità, al forza e i sensi ultra-sviluppati proprio come quelli di un gatto.

Forte dei suoi nuovi poteri, il personaggio interpretato da Halle Berry è ora risoluta a vendicarsi dei suoi assassini.

Il film ha ricevuto pessime critiche. Alla pellicola cinematografica sono stati assegnati quattro tra i Premi Razzie Awards come peggior film, peggior attrice, peggior regista e peggiore sceneggiatura.

L’attrice Halle Berry ha ritirato personalmente il premio come peggiore attrice.

Catwomen | Trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Italia 1:

Catwomen | Dove vederlo in live streaming

Catwoman è visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 negli stessi orari della messa in onda televisiva su Italia Uno.

