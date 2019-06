Terremoto oggi Friuli | Scossa | Magnitudo | Epicentro | Udine | Tolmezzo | Ultime notizie

TERREMOTO OGGI FRIULI – Continua a tremare la terra in Friuli. Dopo la scossa di ieri di magnitudo 4.0 chiaramente avvertita dalla popolazione, questa mattina, sabato 15 giugno 2019, un nuovo sisma ha interessato la zona, in particolare la provincia di Udine.

La scossa, come riposta l’ INGV, è avvenuto a Tolmezzo (Udine) questa mattina alle 6.12, con una magnitudo di 3.5. L’ipocentro invece è stato individuato a una profondità di 1 chilometro. Come ieri, anche questo sisma è stato avvertito in tuta la zona di Udine, fino anche a Tarvisio e addirittura in Austria.

I comuni più vicini all’epicentro sono Verzegnis, Tolmezzo, Cavazzo Carnico e Lauco. Ieri la scossa più forte, con epicentro a Verzegnis è stata di magnitudo 4.0. Quattro le repliche di minore intensità.

Anche la scossa di oggi 15 giugno è stata nettamente avvertita dalla popolazione, come testimoniano i messaggi apparsi sui social. Al momento però non si segnalano danni gravi a cose o persone.

