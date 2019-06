Stasera in tv | 15 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 15 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 15 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20.30 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:25 – Signore e Signori Al Bano e Romina Power

Su Rai 1 stasera una serata con protagonisti Al Bano e Romina Power che, dopo oltre vent’anni, tornano a cantare insieme dal vivo in Italia dal prestigioso palco dell’Arena di Verona. Nel corso della serata, unica data italiana, i due artisti canteranno insieme e singolarmente oltre ad esibirsi in compagnia di Special Guest amici, protagonisti della musica italiana e internazionale.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:05 – Tutti i segreti della mia famiglia

Su Rai 2 questa sera il film Tutti i segreti della mia famiglia, con Christa B. Allen, Mary Alice Risener e Peyton Wich

La trama: Dopo che i genitori perdono la vita in un misterioso incidente stradale, Emily deve prendersi cura del fratelli minori Ethan e Lexi. Pur nutrendo dei dubbi su quanto accaduto, decide di lasciarsi tutto alle spalle e trasferirsi in una piccola citta’ della Louisiana. Qui, pero’, cominciano ad accadere cose strane, che danno ai tre fratelli la sensazione di essere osservati.

Stasera in tv 15 giugno 2019 | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – La mia passione

21:25 – Ogni cosa è illuminata

Questa sera su Rai 3 continua il viaggio intorno al mondo del “Kilimangiaro” in compagnia di Camila Raznovich e dei suoi ospiti.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21.25 – Una vita (746-747)

Su Rete 4 vanno in onda due nuove puntate di Una vita.

Trama degli episodi: Flora convince Paquito a non farla arrestare. Il guardiano soffre d’asma e ha bisogno di sigarette balsamiche di contrabbando. Leonor e Iñigo dubitano che l’uomo che ha visto Flora sia il vero Cervera. Flora chiede aiuto a Paquito per smascherarlo. Felipe riesce a ottenere l’indulto per Diego, che scappa dall’ospedale per andare a trovare Blanca. La donna e’ molto turbata, sente odore di latte e il pianto di un neonato, e’ convinta che Moise’s sia nascosto in casa di Ursula. Un giovane misterioso di nome Esteban si presenta a casa di Valverde e chiede a lui e Silvia di aiutarlo a rimpatriare un soldato di nome Luis Checa, che ha combattuto nelle Filippine. I domestici inventano dei versi per commemorare degnamente l’amore di Martín e Casilda.

Stasera in tv 15 giugno 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Ciao Darwin 7 – La resurrezione

Su Canale 5 questa sera va in onda una replica di una puntata della passata edizione di Ciao Darwin, il divertente programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti in cui si sfidano di volta in volta due categorie umane opposte.

Guida tv 15 giugno | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.20 – Alla ricerca dell’isola di Nim

Su Italia 1 questa sera Alla ricerca dell’isola di Nim, film con Jodie Foster, Abigail Breslin e Gerard Butler.

La trama: Alexandra e’ una famosa scrittrice di libri per l’infanzia, specializzata in storie avventurose e mozzafiato. Tuttavia non e’ felice: vive infatti sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona con l’esterno solo attraverso il computer. A “stanarla” e’ il messaggio di una piccola fan che le scrive un’accorata richiesta d’aiuto: suo padre e’ infatti scomparso misteriosamente sull’isola dove viveva con lei. Alexandra decide cosi’ di affrontare per la prima volta il mondo, scoprendo quanta avventura vera – e quanta meraviglia – vi sia nella realtà da cui rifuggiva…

Il trailer:

Programmi tv 15 giugno 2019 | La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG La7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Questa sera su La7 arriva Little Murders, una sofisticata versione francese dei gialli di Agatha Christie. Un serial killer sfiderà il famoso investigatore Larosiere: la sua brillante carriera potrebbe essere la prossima vittima.

Stasera in tv 15 giugno 2019 | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Delitti: speciale Garlasco

Su Tv 8 questa sera si parla del delitto Garlasco: attraverso testimonianze di familiari, amici, consulenti legali e investigatori e con l’aiuto di ricostruzioni, analizziamo luci e ombre di un delitto senza precedenti, che ha sconvolto la piccola cittadina lombarda.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

19:10 – Survivor

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Searching

Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva Searching, con John Cho, Debra Messing, Joseph Lee e Michelle La.

La trama: John Cho in un thiller sperimentale che si svolge sugli schermi dei computer. Un genitore disperato cerca indizi nella vita social della figlia, misteriosamente scomparsa.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

20.30 – Le Signore del Calcio

21.00 – Giamaica-Italia (replica)

Su Sky Sport Uno stasera la replica della sfida tra Giamaica e Italia del Mondiale femminile 2019.

Programmi tv 14 giugno | Sky Sport Mondiali

Cosa fanno oggi su Sky Sport Mondiali:

20.30 – Studio Women’s World Cup

21.00 – Canada-Nuova Zelanda

Su Sky Sport Mondiali continua l’avventura del Mondiale femminile 2019. Questa sera, in diretta esclusiva, la partita tra Canada e Nuova Zelanda.

Stasera in tv 15 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 11

22:25 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Ep. 12

Su Sky Uno due nuovi episodi di 4 ristoranti Spagna, la versione spagnola dell’amato format presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas. I migliori ristoranti della Catalogna si sfidano in svariate prove. I proprietari giudicano e valutano i loro rivali.